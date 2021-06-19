У Харкові вже 67 людей постраждали у результаті отруєння їжею у місцевих закладах харчування.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, серед постраждалих – 14 дітей та 53 дорослих осіб.

Попередньо госпіталізовані люди вживали їжу з місцевої мережі ресторанів. Наразі фахівці проводять санітарні та протиепідемічні заходи у закладах харчування.

Про масове отруєння в Харкові стало відомо 17 червня. В цей день до лікарень госпіталізували 25 людей, серед яких було 19 дорослих та шестеро дітей.

Вже 18 червня директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що кількість госпіталізованих збільшилася – у лікарні перебувало 34 людини.

Попередньо постраждалі могли отруїтися їжею у двох місцевих закладах громадського харчування. Наразі майже всі пацієнти перебувають у лікувальних закладах під наглядом медичних працівників.

Лікарі вважають, що попередній діагноз – гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування.