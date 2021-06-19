Літо – найспекотніший сезон у році, через це потрібно уважно стежити за температурою і часом, який ви проводите під сонцем, щоб уникнути сонячного удару. Детальніше про те, як уникнути сонячного удару Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.
Сонячний удар – неприємні відчуття, що супроводжуються головним болем, нудотою, прискореним диханням, після того, як людина довго перебувала під сонцем.
– У спекотні сонячні дні категорично не можна перебувати на вулиці без головного убору, – попереджає лікар-терапевт Марина Єріна. – Під впливом сонця різко розширюються кровоносні судини, кров приливає до мозку. Може трапитися крововилив або набряк мозку. Порушується робота центральної нервової системи. Може наступити сплутаність і втрата свідомості. Потрібно негайно викликати швидку.
Симптоми:
- слабкість;
- блювота;
- іноді температура перевищує 40 °С;
- порушення пульсу;
- судоми;
- болі в животі;
- задишка;
- потемніння в очах;
- почервоніння шкіри;
- затримка сечовипускання;
- хитка хода.
Так само класифікують сонячний удар на легкий, середній і важкий ступінь. Важкий ступінь в 30% випадків може привести до летального результату.
Перша допомога:
Якщо сонячний удар все-таки стався, то не варто братися оцінювати самостійно стан потерпілого, а негайно зателефонувати в швидку, надавши при цьому першу допомогу:
- постаратися ізолювати потерпілого від тепла;
- вивести в прохолодне приміщення;
- якщо свідомість людини порушено, дати понюхати нашатирний спирт;
- потерти мочки вух;
- клацнути по носі;
- роздягнути людину настільки, наскільки це можливо, щоб уникнути ще більшого перегріву від одягу;
- до чола і під потилицю слід покласти холодні компреси з рушників, шматочків льоду або ж пляшку з холодною водою;
- при утрудненому пересуванні облити хворого холодною водою.
Профілактика:
Щоб уникнути удару потрібно не забувати виходити на вулицю в головному уборі і, по можливості, менше знаходитися під сонцем. Краще для захисту підходять світлі головні убори, ніж темні, так як другі мають властивість поглинати тепло. У спекотні дні наполегливо рекомендується утриматися від вживання алкоголю, так як він є одним з головних чинників виникнення сонячного удару. Так само небажано перебувати на сонці людям які:
- мають зайву вагу;
- гормональні порушення;
- алергію;
- не дотримуються достатнього питного режиму або приймають сечогінні засоби;
- носять щільний, прогумований, синтетичний одяг.
Раніше ми розповіли, як надати допомогу при тепловому і сонячному ударі.
Джерело: mcrb.by