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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Роман Корієнко |

Сонячний удар: симптоми, перша допомога, профілактика

солнечный удар

Літо – найспекотніший сезон у році, через це потрібно уважно стежити за температурою і часом, який ви проводите під сонцем, щоб уникнути сонячного удару. Детальніше про те, як уникнути сонячного удару Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

Сонячний удар – неприємні відчуття, що супроводжуються головним болем, нудотою, прискореним диханням, після того, як людина довго перебувала під сонцем.

– У спекотні сонячні дні категорично не можна перебувати на вулиці без головного убору, – попереджає лікар-терапевт Марина Єріна. – Під впливом сонця різко розширюються кровоносні судини, кров приливає до мозку. Може трапитися крововилив або набряк мозку. Порушується робота центральної нервової системи. Може наступити сплутаність і втрата свідомості. Потрібно негайно викликати швидку.

Симптоми:

  • слабкість;
  • блювота;
  • іноді температура перевищує 40 °С;
  • порушення пульсу;
  • судоми;
  • болі в животі;
  • задишка;
  • потемніння в очах;
  • почервоніння шкіри;
  • затримка сечовипускання;
  • хитка хода.

Так само класифікують сонячний удар на легкий, середній і важкий ступінь. Важкий ступінь в 30% випадків може привести до летального результату.

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Перша допомога:

Якщо сонячний удар все-таки стався, то не варто братися оцінювати самостійно стан потерпілого, а негайно зателефонувати в швидку, надавши при цьому першу допомогу:

  • постаратися ізолювати потерпілого від тепла;
  • вивести в прохолодне приміщення;
  • якщо свідомість людини порушено, дати понюхати нашатирний спирт;
  • потерти мочки вух;
  • клацнути по носі;
  • роздягнути людину настільки, наскільки це можливо, щоб уникнути ще більшого перегріву від одягу;
  • до чола і під потилицю слід покласти холодні компреси з рушників, шматочків льоду або ж пляшку з холодною водою;
  • при утрудненому пересуванні облити хворого холодною водою.

Профілактика:

Щоб уникнути удару потрібно не забувати виходити на вулицю в головному уборі і, по можливості, менше знаходитися під сонцем. Краще для захисту підходять світлі головні убори, ніж темні, так як другі мають властивість поглинати тепло. У спекотні дні наполегливо рекомендується утриматися від вживання алкоголю, так як він є одним з головних чинників виникнення сонячного удару. Так само небажано перебувати на сонці людям які:

  • мають зайву вагу;
  • гормональні порушення;
  • алергію;
  • не дотримуються достатнього питного режиму або приймають сечогінні засоби;
  • носять щільний, прогумований, синтетичний одяг.

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Джерело: mcrb.by

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