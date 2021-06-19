Коронавірус в Україні: в Івано-Франківську відкрили центр масової вакцинації

В Івано-Франківську запрацював центр масової вакцинації проти коронавірусу для громадян.

Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відтепер місцеві жителі можуть отримати щеплення від Covid-19 на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету на вулиці Целевича, 34.

– Дякую людям, які сьогодні першими прийшли до центру для імунізації. Ви показуєте приклад іншим – це дуже важливо, – сказав Бойчук.

Планується, що центр вакцинації працюватиме також у наступні вихідні дні. Всіх охочих імунізують вакциною CoronaVac.

В Івано-Франківську відкрили центр масової вакцинації / 4 фотографии

Мер Івано-Франківська закликає прикарпатців не сумніватися та вакцинуватися проти коронавірусу. На його думку, без імунізації населення уряд не зможе ефективно боротися з захворюванням.

Політик висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та уряду. За його словами, завдяки їхній роботі Прикарпаття має достатню кількість вакцин від коронавірусу, щоб імунізувати громадян.

Фото: Андрій Бойчук