Коронавірус в Україні: в Івано-Франківську відкрили центр масової вакцинації

В Івано-Франківську запрацював центр масової вакцинації проти коронавірусу для громадян.
Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Відтепер місцеві жителі можуть отримати щеплення від Covid-19 на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету на вулиці Целевича, 34.
– Дякую людям, які сьогодні першими прийшли до центру для імунізації. Ви показуєте приклад іншим – це дуже важливо, – сказав Бойчук.
Планується, що центр вакцинації працюватиме також у наступні вихідні дні. Всіх охочих імунізують вакциною CoronaVac.
Мер Івано-Франківська закликає прикарпатців не сумніватися та вакцинуватися проти коронавірусу. На його думку, без імунізації населення уряд не зможе ефективно боротися з захворюванням.
Політик висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та уряду. За його словами, завдяки їхній роботі Прикарпаття має достатню кількість вакцин від коронавірусу, щоб імунізувати громадян.
Фото: Андрій Бойчук