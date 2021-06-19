Кожен день ситуація з коронавірусом в Україні стає кращою, однак індійський штам Covid-19 починає набирати обертів. У ВООЗ заявили, що Дельта стає домінантним у всьому світі.

В Україні ж активним темпом роблять щеплення у центрах вакцинації для громадян, які захотіли імунізуватися від небезпечного захворювання. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 19 червня.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 червня, в Україні виявили 852 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіло 23 дитини та 41 медичний працівник.

За останню добу госпіталізували 571 людину, зафіксували 40 летальних випадків, водночас небезпечне захворювання подолало 2 736 українців.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 229 044 людини, від захворювання вилікувалося 2 150 708 громадян, а від ускладнень Covid-19 померли 51 992 українців.

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На вихідних в Києві та інших містах України працюють центри вакцинації, в яких кожен охочий може імунізуватися від коронавірусу. Також сьогодні в Ужгороді запрацював центр вакцинації населення проти Covid-19.

Коронавірус у світі

Прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що надзвичайний стан у країні скасують 20 червня, за винятком префектури Окінава. Число нових випадків Covid-19 у всій країні продовжує знижуватися, а четверта хвиля пандемії в Японії пішла на спад.

Мілха Сінґх, один з перших спортивних суперзірок Індії, помер у віці 91 року від ускладнень коронавірусу. Індійський бігун-спринтер, відомий як Літаючий сикх, помер у місті Чандігарх.

Він отримав позитивний результат тесту на Covid-19 20 травня. Його дружина Нірмал Каур, колишній капітан з волейболу, померла у віці 85 років від вірусу декілька днів тому.

У місті Шеньчжень на півдні Китаю скасували сотні авіарейсів, а також посилили контроль за в’їздом. Це сталося через те, що співробітник ресторану, розташованого у будівлі аеропорту, отримав позитивний результат на індійський штам коронавірусу.