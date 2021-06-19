Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

Захворюваність на Covid-19 йде на спад: статистика коронавірусу в Україні на 18 червня

коронавірус

За добу 18 червня 2021 року в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано –571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2 736 особи;

Протестовано методом ПЛР 26 463 осіб, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тести зробили 14 559 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 229 044 особи. З них одужали 2 150 708 осіб.

Летальних випадків в Україні налічується 51 992. А ПЛР-тестувань – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Читайте
США передадуть 92 країнам 500 млн доз вакцини від коронавірусу

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (202), а також Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

  • Київ – 202 випадки;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 32 випадки;
  • Дніпропетровська область – 44 випадки;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 42 випадків;
  • Івано-Франківська область – 11 випадків;
  • Київська область – 41 випадок;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 61 випадок;
  • Миколаївська область – 44 випадки;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 21 випадок;
  • Сумська область – 19 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 63 випадки;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 24 випадки;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

Київський центр вакцинації в МВЦ буде працювати в цю суботу, 19 червня, незважаючи на святковий день. Вакцинація киян буде проводитися до 14:00.

А довідки про повний курс Covid-вакцинації будуть видавати сімейні лікарі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка