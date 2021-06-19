За добу 18 червня 2021 року в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано –571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2 736 особи;

Протестовано методом ПЛР 26 463 осіб, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тести зробили 14 559 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 229 044 особи. З них одужали 2 150 708 осіб.

Летальних випадків в Україні налічується 51 992. А ПЛР-тестувань – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

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Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (202), а також Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Київ – 202 випадки;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 32 випадки;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 42 випадків;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

Київський центр вакцинації в МВЦ буде працювати в цю суботу, 19 червня, незважаючи на святковий день. Вакцинація киян буде проводитися до 14:00.

А довідки про повний курс Covid-вакцинації будуть видавати сімейні лікарі.