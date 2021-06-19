За добу 18 червня 2021 року в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.
Також за минулу добу госпіталізовано –571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2 736 особи;
Протестовано методом ПЛР 26 463 осіб, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тести зробили 14 559 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 229 044 особи. З них одужали 2 150 708 осіб.
Летальних випадків в Україні налічується 51 992. А ПЛР-тестувань – 10 656 207.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (202), а також Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
- Київ – 202 випадки;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 32 випадки;
- Дніпропетровська область – 44 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 42 випадків;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 61 випадок;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 19 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 63 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 10 випадків.
Київський центр вакцинації в МВЦ буде працювати в цю суботу, 19 червня, незважаючи на святковий день. Вакцинація киян буде проводитися до 14:00.
А довідки про повний курс Covid-вакцинації будуть видавати сімейні лікарі.