Київ станом на ранок суботи, 20 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За останню добу у столиці зафіксували 91 новий випадок коронавірусу. Загалом за весь час пандемії 212 188 жителів Києва захворіло на Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: