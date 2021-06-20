Майстер шеф. Селебріті: що відбувалося в третьому випуску

У суботу, 19 червня, відбувся показ 3 випуску кулінарного шоу МастерШеф. Селебріті.

Головні холостяки і холостячки країни зійшлися на головній кухні країни, щоб показати, хто з них сильніший.

У змаганні зійшлися холостяки і холостячки. Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко протистояли Юлі “Зайці”, Джесіці та Дані.

В першому конкурсі була естафета: учасники мали приготувати равіолі з курячим філе, цибулею-шалот, ґарґонзолаю та соусом з шавлією.

У другому командам належало зіграти в кулінарного крокодила: двоє учасників дивилися на блюдо-оригінал, а потім беззвучно показували своїм товаришам по команді продукти та етапи приготування страви.

У третьому конкурсі обом командам потрібно було приготувати українські голубці, але спочатку необхідно було поборотися за кухонне приладдя.

У суддів було дві коробки: в одній – якісна кухонне знаряддя, а в іншій – покручені вилки, шпатель та дірява каструля. Команди відповідали на 10 питань, і та, яка набирала найбільше балів, вигравала кращі кухонне приладдя. Це була команда дівчат. На приготування страв судді виділили учасникам 45 хвилин.