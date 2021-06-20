На Кубі фармацевтична компанія BioCubaFarma розробила вакцину проти коронавірусу.

Про це BioCubaFarma повідомила на сторінці в соціальній мережі Twitter. У повідомленні йдеться, що вакцина Soberana 02 ефективна на 62% після введення в організм двох доз препарату.

Однак згідно з інструкцією, ця вакцина вимагає введення трьох доз. Фахівці на Кубі ще проводять дослідження – результати ефективності трьох доз пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Також у компанії пояснили, що вакцина розрахована не проти вихідного штаму коронавірусу, а проти комбінації штамів, що циркулюють у Гавані.

Наразі Куба працює над розробкою п’яти власних вакцин проти коронавірусу. Зараз лише дві з них вийшли на стадію фінальних випробувань, серед них препарат компанії BioCubaFarma.

Однак не лише Куба розробляє свою Covid-вакцину. Нещодавно Іран схвалив власну вакцину проти коронавірусу. Фахівці створили препарат на основі деактивованого вірусу.