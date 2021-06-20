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Маліновська Ангеліна |

Спека в Україні: як врятуватися від теплового удару

Спека в Україні: як врятуватися від теплового удару

В Україну нарешті прийшло справжнє літо після проливних дощів, однак не усі задоволені високою температурою і люди скаржаться на спеку. Щоб вберегтися від теплового удару, дотримуйтеся простих рекомендацій.

Симптоми теплового удару

  1. нудота;
  2. запаморочення;
  3. втрата рівноваги;
  4. задишка;
  5. підвищення температури;
  6. рясне потовиділення.

Перша допомога при тепловому ударі

  • допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;
  • зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;
  • допоможіть людині прилягнути або сісти на стілець зі спинкою;
  • дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;
  • попросіть людиню зняти зубні протези, бо можлива блювота;
  • дайте випити підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;
  • охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотойте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дозволить вам знизити температуру  до оптимальної;
  • важка форма теплового удару передбачає закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;
  • навіть, якщо стан потерпілого покращиться, викличте швидку, аби його оглянули медики. 

Тепловий удар: симптоми і перша допомога потерпілому

– Зазвичай тепловий удар, на відміну від сонячного, який виникає від впливу прямих сонячних променів, трапляється в задушливому просторі, де немає припливу свіжого повітря, – говорить лікар-терапевт Марина Єріна. – Це може бути кімната, вагон поїзда, салон автобуса, коридор, що не провітрюється і так далі.

За словами доктора, тепловий удар не виникає одномоментно. Спочатку людина відчуває нестачу повітря, потім слабкість. При цьому блідне шкіра, може кинути в піт, частішає пульс.

Профілактика

  • Підтримуйте прохолоду у кімнаті.

Для цього необхідно вдень ​​закривати вікна і завішувати їх темними шторами, а на ніч навпаки варто відкривати вікна. Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, то вмикаючи його треба зачинити двері та вікна.

  • Пийте більше води, але без фанатизму.

Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.

  • Легше із їжею.

Уникайте вживання жирної та калорійної їжі. Надавайте перевагу продуктам, з високим вмістом рідини. Зокрема у зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.

  • Не перебувайте довго на сонці.

Краще не виходити на вулицю у пік спеки (з 12.00 до 16.00), а якщо уже опинилися під сонцем, то шукайте тінь.

  • Не вживайте алкоголь.

Вживання спиртного провокує часте сечовиділення, а це призводить до обезводнення, а ще у не тверезому стані легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) з наслідками вживання алкоголю.

  • Одягайтеся за погодою.

Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри. Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях, кросівках чи сандалях.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанціюта масковий режим у громадських місцях.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що коронавірус не відступить внаслідок літньої спеки. Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа.

Фото: Dreamstime

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