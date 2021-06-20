Тепловий удар: симптоми і перша допомога потерпілому

В Україну нарешті прийшло справжнє літо після проливних дощів, однак не усі задоволені високою температурою і люди скаржаться на спеку. Щоб вберегтися від теплового удару, дотримуйтеся простих рекомендацій.

Симптоми теплового удару

нудота; запаморочення; втрата рівноваги; задишка; підвищення температури; рясне потовиділення.

Перша допомога при тепловому ударі

допоможіть хворому перейти в затінене, добре провітрюване приміщення;

зніміть одяг, що заважає охолодженню організму й затруднює дихання;

допоможіть людині прилягнути або сісти на стілець зі спинкою;

дайте хворому валідол (під язик), м’ятні краплі або м’ятний льодяник – це полегшить дихання і загальний стан;

попросіть людиню зняти зубні протези, бо можлива блювота;

дайте випити підсоленої води не менше 1 літра, за кілька прийомів;

охолоджуйте тіло, змочуючи його водою. Намочіть рушник і обмотойте ним голову, зволожте одяг і відкриті ділянки тіла, це дозволить вам знизити температуру до оптимальної;

важка форма теплового удару передбачає закритий масаж серця, штучне дихання, ін’єкції дантролену;

навіть, якщо стан потерпілого покращиться, викличте швидку, аби його оглянули медики.

– Зазвичай тепловий удар, на відміну від сонячного, який виникає від впливу прямих сонячних променів, трапляється в задушливому просторі, де немає припливу свіжого повітря, – говорить лікар-терапевт Марина Єріна. – Це може бути кімната, вагон поїзда, салон автобуса, коридор, що не провітрюється і так далі.

За словами доктора, тепловий удар не виникає одномоментно. Спочатку людина відчуває нестачу повітря, потім слабкість. При цьому блідне шкіра, може кинути в піт, частішає пульс.

Профілактика

Підтримуйте прохолоду у кімнаті.

Для цього необхідно вдень ​​закривати вікна і завішувати їх темними шторами, а на ніч навпаки варто відкривати вікна. Якщо ж приміщення обладнане кондиціонером, то вмикаючи його треба зачинити двері та вікна.

Пийте більше води, але без фанатизму.

Не забувайте вчасно поповнювати запаси води в організмі. Поставте графин на робочому столі, носіть із собою зручну пляшку, кидайте у воду лимон, м’яту або скибочки огірків.

Легше із їжею.

Уникайте вживання жирної та калорійної їжі. Надавайте перевагу продуктам, з високим вмістом рідини. Зокрема у зелені, крім вітамінів і корисної клітковини, міститься багато води.

Не перебувайте довго на сонці.

Краще не виходити на вулицю у пік спеки (з 12.00 до 16.00), а якщо уже опинилися під сонцем, то шукайте тінь.

Не вживайте алкоголь.

Вживання спиртного провокує часте сечовиділення, а це призводить до обезводнення, а ще у не тверезому стані легко втратити пильність і прийняти симптоми теплового удару (головний біль, нудоту, прискорене серцебиття) з наслідками вживання алкоголю.

Одягайтеся за погодою.

Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин, а також не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри. Гарне, але незручне взуття заховайте подалі. Зупиніться на легких шкіряних туфлях, кросівках чи сандалях.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанціюта масковий режим у громадських місцях.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що коронавірус не відступить внаслідок літньої спеки. Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа.