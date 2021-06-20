У Дніпрі розпочав роботу Обласний центр вакцинації. Тут від коронавірусу щепитимуть мешканців регіону, які записалися до листа очікування.

Виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Вікторія Кулик розповіла, що обласний центр Covid-вакцинації відкрили у центрі Дніпра. Тут безкоштовно імунізуватимуть громадян щовихідних.

У Дніпрі відкрили центр вакцинації від коронавірусу / 10 фотографий

У центрі вакцинації працює певний алгоритм приймання відвідувач – спочатку охочі імунізуватися мають зареєструватися, згодом їх оглядає лікар та медичний працівник робить щеплення.

– Вакцина зберігається при температурі +2, +8. З холодильника її виймаємо безпосередньо перед щепленням. Друга доза – через 28 днів. Зазвичай вакцинація переноситься легко, – розповіла медсестра Оксана Колєснікова.

Після вакцинації пацієнт ще близько 30 хвилин перебуває під наглядом лікарів. Щеплення в обласному центрі роблять вакциною CoronaVac.

Дніпропетровський обласний центр вакцинації проти коронавірусу працює за адресою: вулиця Шолом-Алейхема, 4/26, у дворі – вхід біля Будинку Пчолкіна.

Графік роботи – у суботу та неділю з 10.00 до 15.00. На щеплення із собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА