Станом на ранок 20 червня, в Україні зареєстрували 479 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 15 дітей та шість медичних працівників.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях. Загалом за весь час пандемії 2 229 523 українців захворіло на Covid-19.

За останню добу до лікарень госпіталізували 544 українців. Також зафіксували 24 летальні випадки, всього від ускладнень коронавірусу померло 52 016 осіб.

Водночас за добу небезпечне захворювання подолали 755 осіб. Загалом за період пандемії коронавірусу одужало 2 151 463 громадян.

Фахівці здійснили 25 337 тестувань за добу (зокрема 13 865 методом ПЛР та 2 958 методом ІФА), а також 8 514 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 670 072 ПЛР-тестувань.

Статистика випадків/щеплень (одна доза):

Київ – 91/695

Вінницька область – 8/2659

Волинська область – 10/83

Дніпропетровська область – 28/988

Донецька область – 17/726

Житомирська область – 13/993

Закарпатська область – 7/494

Запорізька область – 17/267

Івано-Франківська область – 4/505

Київська область – 32/1826

Кіровоградська область – 9/312

Луганська область – 5/671

Львівська область – 17/2855

Миколаївська область – 32/532

Одеська область – 19/346

Полтавська область – 9/1026

Рівненська область – 11/335

Сумська область – 20/409

Тернопільська область – 11/759

Харківська область – 32/1011

Херсонська область – 39/779

Хмельницька область – 9/998

Черкаська область – 13/997

Чернівецька область – 17/167

Чернігівська область – 9/1183

Напередодні, за станом на ранок 19 червня, коронавірус в Україні зафіксували у 852 людей. Вчора у лікувальні установи госпіталізували 571 людину, а також зафіксували 40 летальних випадків.