Станом на ранок 20 червня, в Україні зареєстрували 479 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіло 15 дітей та шість медичних працівників.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях. Загалом за весь час пандемії 2 229 523 українців захворіло на Covid-19.
За останню добу до лікарень госпіталізували 544 українців. Також зафіксували 24 летальні випадки, всього від ускладнень коронавірусу померло 52 016 осіб.
Водночас за добу небезпечне захворювання подолали 755 осіб. Загалом за період пандемії коронавірусу одужало 2 151 463 громадян.
Фахівці здійснили 25 337 тестувань за добу (зокрема 13 865 методом ПЛР та 2 958 методом ІФА), а також 8 514 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 670 072 ПЛР-тестувань.
Статистика випадків/щеплень (одна доза):
Київ – 91/695
Вінницька область – 8/2659
Волинська область – 10/83
Дніпропетровська область – 28/988
Донецька область – 17/726
Житомирська область – 13/993
Закарпатська область – 7/494
Запорізька область – 17/267
Івано-Франківська область – 4/505
Київська область – 32/1826
Кіровоградська область – 9/312
Луганська область – 5/671
Львівська область – 17/2855
Миколаївська область – 32/532
Одеська область – 19/346
Полтавська область – 9/1026
Рівненська область – 11/335
Сумська область – 20/409
Тернопільська область – 11/759
Харківська область – 32/1011
Херсонська область – 39/779
Хмельницька область – 9/998
Черкаська область – 13/997
Чернівецька область – 17/167
Чернігівська область – 9/1183
Напередодні, за станом на ранок 19 червня, коронавірус в Україні зафіксували у 852 людей. Вчора у лікувальні установи госпіталізували 571 людину, а також зафіксували 40 летальних випадків.