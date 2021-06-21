У людей, які перенесли коронавірусну хворобу, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Науковці з Оксфордського університету і Імперського коледжу Лондона встановили причину таких симптомів Covid-19, як відсутність розпізнавання запахів і смаків.

Вчені представили дослідження на репозиторії MedRxiv, де вказали, звідки вони брали дані для експерименту.

З бази проекту UK Biobank, в якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією експерти відібрали дані про 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до пандемії. 394 людини з цієї кількості перехворіли на Covid-19 – більшість мала легкі або помірні симптоми і тільки 15 потребували госпіталізації.

Після одужання пацієнти ще раз пройшли сканування головного мозку.

Порівнюючи дані до і після коронавірусної хвороби, науковці дійшли висновку, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини у лівій парагіппокампальній звивині, лівій орбітофронтальній корі та лівій острівцевій корі — саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів.

Також вони частково пов’язані із функціями мозку, відповідальними за пам’ять та згадування емоційних реакцій.

Також вчені припускають, що зменшення цих ділянок може в довготривалій перспективі збільшити ризик виникнення деменції.

Джерело: MedRxiv