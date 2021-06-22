Якщо людина не може зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни, то її можна зробити пізніше, а для деяких препаратів навіть раніше.

Про це зазначили у Міністерстві охорони здоров’я України. Водночас у МОЗ наголосили, що бажано вакцинуватися у визначений термін.

Бажаний інтервал між щепленнями для вакцин

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21-28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;

Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

Проте у МОЗ розповіли, що під час непереборних обставин ввести другу дозу вакцини в організм можна на сім днів раніше. Це стосується препаратів CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Згідно з інструкцією, для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech одразу передбачено термін, в межах якого можна зробити щеплення – період між 21 та 28 днем після щеплення першою дозою.

Друга доза Covid-вакцини, якою щепилися раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності повторного введення або імунізації спочатку.

Водночас Міністерство охорони здоров’я України рекомендує вакцинуватися раніше або пізніше тільки у разі крайньої потреби.