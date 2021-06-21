Варикоз – не лише серйозне захворювання, а й проблема, яка заважає комфортно жити.

Особливо вона загострюється з приходом літа – періоду відкритого одягу, коли розширені вени починають бути помітними не лише самій людині, а й іншим.

Факти ICTV поспілкувалися із завідувачем відділення передопераційної діагностики та відновлювального лікування, науковим співробітником відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, судинним хірургом вищої категорії, флебологом, кандидатом медичних наук Михайлом Артеменком та з’ясували головні причини цього захворювання, а також – чи можна прибрати варикоз без операції.

Що таке варикоз та його причини

– Варикоз – це багатофакторне захворювання, важливу роль у виникненні якого відіграє спадковість, але водночас розвиток захворювання може спровокувати низка чинників, – каже Михайло Артеменко.

За словами фахівця, головні причини, які можуть спровокувати прогрес варикозу:

спадковість та аномалії судин;

зайве навантаження на судини (зокрема, важка робота, а також робота стоячи);

зайва вага;

малорухливий (сидячий) спосіб життя;

вагітність;

порушення ендокринної системи (застосування гормональних препаратів і контрацептивів у жінок);

похилий вік.

Стадії варикозу

Хвороба може проявлятися з підліткового віку і до старості, тобто виникає в будь-якому віці.

– Варикозна хвороба найчастіше вражає нижні кінцівки. Також зустрічається варикоз органів малого таза, вен яєчка – варикоцеле, геморой – це фактично варикоз прямої кишки, – доповнює судинний хірург.

Нині використовується класифікація варикозу за сучасною шкалою СЕАР від 0 до 6:

С0: видимих проявів варикозу немає, але вже непокоїть важкість і судоми в ногах;

С1: поява телеангіектазій (судинних зірочок), під шкірою формуються дрібні венозні сіточки, можуть непокоїти нічні судоми;

С2: виражені варикозні вени;

С3: набряки ніг, які можуть не зникати після відпочинку;

С4: трофічні зміни на шкірі (ліподерматосклероз, дерматит);

С5: зміни шкіри та загоєна трофічна виразка;

С6: зміни шкіри та відкрита трофічна виразка.

Лікування варикозу

Сьогодні варикозне розширення вен лікують за допомогою сучасних хірургічних методик. Вони бувають як традиційними – проводяться під наркозом, так і малоінвазивними, зокрема лазерна коагуляція.

Усі види флебологічних хірургічних втручань виконуються мінідоступом, з наступним накладенням косметичних швів або через точкові проколи шкіри (без розрізів та швів).

– Якщо людина хоче, щоб варикозних вен не було помітно, то для досягнення косметичного ефекту якусь операцію їй все ж доведеться робити. Без хірургічного втручання, з розрізом або без, не обійтися, – коментує Михайло Артеменко.

За його словами, є випадки, коли людина може обирати – робити їй операцію чи ні, але на деяких стадіях вона просто необхідна.

– Обов’язково слід робити операцію на тих стадіях, коли вже є трофічна виразка. На інших стадіях варикозу операцію робити можна, якщо не подобається зовнішній вигляд кінцівки, і людина не готова носити компресійні панчохи. Передбачити, як розвиватиметься хвороба, дуже складно. Можна все життя прожити з другою стадією варикозу, – пояснює фахівець.

За словами Михайла Артеменка, якщо людина хоче, щоб варикозна хвороба не розвивалася, не було ускладнень, припинили з’являтися венозні вузли, то можна носити компресійні панчохи або колготки. Це створює розподілений тиск на кінцівки: у районі щиколотки він максимальний і зменшується у напрямку до стегна.

Компресійний трикотаж звужує просвіт вен, що допомагає роботі клапанів. Як наслідок – кров не застоюється у судинах, зберігається нормальна швидкість кровотоку, знижується ризик утворення тромбу.

Щодо лікування варикозу за допомогою різних препаратів і засобів, то це, за словами лікаря, неможливо.

– Нереально досягти кремом або масажем цілковитого відновлення ураженої кровоносної судини, будь-якої. Більшість виробників прямо зазначають, що їхні препарати не є лікарськими засобами, а лише біодобавками, допоміжними лікувальними або косметичними засобами, – коментує судинний хірург.

Як проходить операція з видалення варикозу

На сьогодні в Україні немає офіційно затверджених протоколів з лікування варикозу, каже Михайло Артеменко. Через це проводяться як традиційні хірургічні втручання з видалення варикозних ділянок вен, так і лазерні. Останні більш прогресивні через свою малу інвазивність.

– Сам процес лазерної коагуляції коротко можна описати так: через невеликий прокол у вену вводиться спеціальний радіальний світловод, через який подається лазерне випромінювання. Воно діє як зварювальний апарат, тобто під впливом тепла відбувається спаювання венозних стінок. Сама процедура проходить під місцевою анестезією і супроводжується ультразвуковим контролем. Після закінчення операції на людину надягають компресійну панчоху, вона встає з операційного столу та через 15 хвилин вже може йти додому, – пояснює лікар.

Варто зазначити, що видалення змінених через варикоз поверхневих вен хірургічним шляхом з розрізами потребує наркозу, оскільки це більш травматична процедура, додає він.

Чи можна позбутися варикозу назавжди

Операція позбавляє людину лише від уражених варикозом, розширених вен. Проте схильність до цього захворювання залишається з нею впродовж усього життя.

– Із часом варикозні вузли можуть проявлятися в інших місцях нижніх кінцівок, саме так і прогресує це захворювання, – коментує Михайло Артеменко.

А щодо питання про рецидив після операції, то за умови правильного виконання процедури, ймовірність виникнення варикозу на тій самій ділянці вени дорівнює нулю.

Профілактика варикозу

Якщо людина знає, що у неї є схильність до варикозу, потрібно дотримуватися простих правил, щоб уникнути розвитку хвороби:

намагайтеся тримати свою вагу в нормі, ожиріння призводить до надмірного навантаження на ноги і появи великої кількості захворювань;

постійні, але помірні фізичні навантаження підуть на користь (ходьба, біг, плавання, велосипед);

правильне харчування (збільшення у раціоні кількості овочів і фруктів, багатих на клітковину; рибні страви і морепродукти мають стати обов’язковою частиною раціону);

помірне вживання або виключення жирних, смажених і копчених страв, а також їжі, що містить велику кількість спецій і солі);

з моменту вагітності жінка, схильна до захворювання, має носити компресійні панчохи щодня (знімаючи їх лише на ніч) до шостого місяця після пологів.

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Фото: Прес-служба ДУ НІХТ ім. О. О. Шалімова, Pixabay