Кількість інфікованих на коронавірус останнім часом починає знижуватися. Така тенденція спостерігається у всьому світі.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус. За даними ВООЗ, це стосується і летальних випадків від наслідків захворювання.

– У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків коронавірусу знижується вже вісім тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це гарна новина, але кількість нових випадків інфікування та смертності у всьому світі залишається високою, – заявив глава ВООЗ.

Водночас статистика нових випадків коронавірусу та смертей все ще залишається невтішною.

– Минулого тижня зареєстрували понад 2,5 млн випадків коронавірусу та майже 64 тис. смертей. Це 250 випадків та шість смертей щохвилини, про які ми знаємо, – розповів він.

Він зазначив, що кількість нових випадків та смертей від коронавірусу та наслідків захворювання все ще перебуває на високому рівні.