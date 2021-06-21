Київ станом на ранок понеділка 21 червня 2021, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавируса.

За останні 24 години у столиці України зафіксовано 95 нових випадків Сovid-19. Найбільше хворих зафіксовано в Дніпровському (27), Дарницькому (27) Солом’янському (16) і Святошинському (15)

Хто захворів

57 жінок віком від 22 до 78 років;

30 чоловіків віком від 23 до 79 років;

2 дівчинки 15 та 17 років;

6 хлопчиків віком від 2 до 17.

За добу до лікарень з підтвердженим коронавірусів в лікарні потрапили 10 осіб, ще 50 госпіталізовані з пневмоніями і підозрою на Covid-19.

За останню добу в столиці зафіксували чотири летальні випадки, Всього від коронавируса померли 5175 жителів Києва, двоє з яких за останню добу.

Загалом з початку пандемії в Києві захворіли 212 283 жителя.

У той же час 138 киян змогли подолати коронавірус, а с початку пандемії – 202 660 жителів столиці вилікувалися від захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: