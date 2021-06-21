Київ станом на ранок понеділка 21 червня 2021, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавируса.
За останні 24 години у столиці України зафіксовано 95 нових випадків Сovid-19. Найбільше хворих зафіксовано в Дніпровському (27), Дарницькому (27) Солом’янському (16) і Святошинському (15)
Хто захворів
- 57 жінок віком від 22 до 78 років;
- 30 чоловіків віком від 23 до 79 років;
- 2 дівчинки 15 та 17 років;
- 6 хлопчиків віком від 2 до 17.
За добу до лікарень з підтвердженим коронавірусів в лікарні потрапили 10 осіб, ще 50 госпіталізовані з пневмоніями і підозрою на Covid-19.
За останню добу в столиці зафіксували чотири летальні випадки, Всього від коронавируса померли 5175 жителів Києва, двоє з яких за останню добу.
Загалом з початку пандемії в Києві захворіли 212 283 жителя.
У той же час 138 киян змогли подолати коронавірус, а с початку пандемії – 202 660 жителів столиці вилікувалися від захворювання.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.