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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

Лідер по захворюваності: у Києві за добу зафіксували 95 випадок Covid-19

киев

Київ станом на ранок понеділка 21 червня 2021, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавируса.

За останні 24 години у столиці України зафіксовано 95 нових випадків Сovid-19. Найбільше хворих зафіксовано в Дніпровському (27), Дарницькому (27) Солом’янському (16) і Святошинському (15)

Коронавирус в Киеве на 21 июня

Хто захворів

  • 57 жінок віком від 22 до 78 років;
  • 30 чоловіків віком від 23 до 79 років;
  • 2 дівчинки 15 та 17 років;
  • 6 хлопчиків віком від 2 до 17.

За добу до лікарень з підтвердженим коронавірусів в лікарні потрапили 10 осіб, ще 50 госпіталізовані з пневмоніями і підозрою на Covid-19.

За останню добу в столиці зафіксували чотири летальні випадки, Всього від коронавируса померли 5175 жителів Києва, двоє з яких за останню добу.

Загалом з початку пандемії в Києві захворіли 212 283 жителя.

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У той же час 138 киян змогли подолати коронавірус, а с початку пандемії – 202 660 жителів столиці вилікувалися від захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: Київрада

Фото: Depositphotos

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