Коронавірус продовжує поширюватися у різних країнах. В Україні виявили 323 нових випадки коронавірусної хвороби. Після цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 229 846 осіб.

Коронавірус в Україні

За добу від ускладнень хвороби померло 16 людей. Усього від початку пандемії в Україні було зафіксовано 52 032 летальних випадки.

Також протягом доби від коронавірусу видужало 677 осіб. Усього хворобу вдалося подолати 2 152 140 жителям країни.

– Здійснено тестувань за добу – 14 098 (зокрема методом ПЛР – 8 943, методом ІФА – 1 147); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 008, – повідомляють у МОЗ.

Коронавірус у світі

21 червня у світі зафіксували 178 491 809 випадків зараження Covid-19.

За добу захворіли 363 988 осіб.

Померла 3 866 201 особа (8 247 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються: США (33 541 967 випадків), Індія (29 935 221 випадок) та Бразилія (17 927 928 випадків).

Нині кожен десятий житель Землі отримав щонайменше одну дозу вакцини.

В Євросоюзі запускають паспорти вакцинації.

Дозволено в’їзд щепленим туристам з третіх країн. Щоб потрапити до країн ЄС, мандрівник мусить отримати дві дози вакцини, схваленої Європейською агенцією лікарських засобів (ЕМА) і ВООЗ.

Українські вчені занепокоєні такою ситуацією і радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється штам Дельта.