За інформацією Міністерства охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 21 червня, зафіксовано 323 нових пацієнти з коронавірусом.
Зокрема, за 24 години заразилися 15 неповнолітніх і жодного медика.
При цьому з початку кампанії з вакцинації як мінімум однією дозою прищепилися вже 2 086 492 українця.
Найбільша кількість підтверджених випадку Covid-19 зафіксовано в Києві (95), а також Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій областях (22).
За минулу добу було госпіталізовано 375 українців. Ще 16 людина не впоралися з наслідками коронавірусу і померли, всього за час пандемії померло 52 032 чоловік.
У той же час за неділю 677 громадян країни вилікувалися від Covid-19, таким чином кількість тих, хто видужав, збільшилася до 2 152 140.
За минулі 24 години було проведено 14 098 тестів на коронавірус: 8 943 – методом ПЛР, 1 147 – методом ІФА і 4 008 експрес-тестів на антиген. З початку епідемії в Україні провели вже 10 679 015 досліджень методом ПЛР.
Статистика захворюваності і смертності по регіонах
- Київ – 95/2;
- Вінницька область – 10/0;
- Волинська область – 10/0;
- Дніпропетровська область – 22/2;
- Донецька область – 0/0;
- Житомирська область – 9/2;
- Закарпатська область – 0/0;
- Запорізька область – 22/0;
- Івано-Франківська область – 0/0;
- Київська область – 14/0;
- Кіровоградська область – 4/1;
- Луганська область – 5/0;
- Львівська область – 23/1;
- Миколаївська область – 26/2;
- Одеська область – 12/0;
- Полтавська область – 4/0;
- Рівненська область – 8/0;
- Сумська область – 14/0;
- Тернопільська область – 6/0;
- Харківська область – 4/6;
- Херсонська область – 7/0;
- Хмельницька область – 5/0;
- Черкаська область – 7/0;
- Чернівецька область – 15/0;
- Чернігівська область – 1/0.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.