За інформацією Міністерства охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 21 червня, зафіксовано 323 нових пацієнти з коронавірусом.

Зокрема, за 24 години заразилися 15 неповнолітніх і жодного медика.

При цьому з початку кампанії з вакцинації як мінімум однією дозою прищепилися вже 2 086 492 українця.

Найбільша кількість підтверджених випадку Covid-19 зафіксовано в Києві (95), а також Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій областях (22).

За минулу добу було госпіталізовано 375 українців. Ще 16 людина не впоралися з наслідками коронавірусу і померли, всього за час пандемії померло 52 032 чоловік.

У той же час за неділю 677 громадян країни вилікувалися від Covid-19, таким чином кількість тих, хто видужав, збільшилася до 2 152 140.

За минулі 24 години було проведено 14 098 тестів на коронавірус: 8 943 – методом ПЛР, 1 147 – методом ІФА і 4 008 експрес-тестів на антиген. З початку епідемії в Україні провели вже 10 679 015 досліджень методом ПЛР.

Статистика захворюваності і смертності по регіонах

Київ – 95/2;

Вінницька область – 10/0;

Волинська область – 10/0;

Дніпропетровська область – 22/2;

Донецька область – 0/0;

Житомирська область – 9/2;

Закарпатська область – 0/0;

Запорізька область – 22/0;

Івано-Франківська область – 0/0;

Київська область – 14/0;

Кіровоградська область – 4/1;

Луганська область – 5/0;

Львівська область – 23/1;

Миколаївська область – 26/2;

Одеська область – 12/0;

Полтавська область – 4/0;

Рівненська область – 8/0;

Сумська область – 14/0;

Тернопільська область – 6/0;

Харківська область – 4/6;

Херсонська область – 7/0;

Хмельницька область – 5/0;

Черкаська область – 7/0;

Чернівецька область – 15/0;

Чернігівська область – 1/0.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: