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Дмитро Кудрявцев |

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 323 нових випадки

коронавірус

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 21 червня, зафіксовано 323 нових пацієнти з коронавірусом.

Зокрема, за 24 години заразилися 15 неповнолітніх і жодного медика.

При цьому з початку кампанії з вакцинації як мінімум однією дозою прищепилися вже 2 086 492 українця.

Найбільша кількість підтверджених випадку Covid-19 зафіксовано в Києві (95), а також Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій областях (22).

За минулу добу було госпіталізовано 375 українців. Ще 16 людина не впоралися з наслідками коронавірусу і померли, всього за час пандемії померло 52 032 чоловік.

У той же час за неділю 677 громадян країни вилікувалися від Covid-19, таким чином кількість тих, хто видужав, збільшилася до 2 152 140.

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За минулі 24 години було проведено 14 098 тестів на коронавірус: 8 943 – методом ПЛР, 1 147 – методом ІФА і 4 008 експрес-тестів на антиген. З початку епідемії в Україні провели вже 10 679 015 досліджень методом ПЛР.

Статистика захворюваності і смертності по регіонах

  • Київ – 95/2;
  • Вінницька область – 10/0;
  • Волинська область – 10/0;
  • Дніпропетровська область – 22/2;
  • Донецька область – 0/0;
  • Житомирська область – 9/2;
  • Закарпатська область – 0/0;
  • Запорізька область – 22/0;
  • Івано-Франківська область – 0/0;
  • Київська область – 14/0;
  • Кіровоградська область – 4/1;
  • Луганська область – 5/0;
  • Львівська область – 23/1;
  • Миколаївська область – 26/2;
  • Одеська область – 12/0;
  • Полтавська область – 4/0;
  • Рівненська область – 8/0;
  • Сумська область – 14/0;
  • Тернопільська область – 6/0;
  • Харківська область – 4/6;
  • Херсонська область – 7/0;
  • Хмельницька область – 5/0;
  • Черкаська область – 7/0;
  • Чернівецька область – 15/0;
  • Чернігівська область – 1/0.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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