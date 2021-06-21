У Верховній Раді України зареєстровано законопроект з регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Автори проекту вважають, що через відсутність можливості використовувати канабіс як лікарський засіб страждає багато пацієнтів онкодиспансерів, ветерани бойових дій та паліативні пацієнти, а українські вчені не можуть займатися вивченням рослини і її властивостей.

У нашій країні чомусь утвердилася думка, що канабіс – це тільки зло і наркотична залежність. Хоча світова практика вже довела, що не все так однозначно.

– Оскільки в Україні медичний канабіс не зареєстрований, то наші лікарі не можуть його застосовувати і мало знають про його цілющі властивості, – каже лікар-психотерапевт Августина Яценя. – Але з досвіду моїх закордонних колег і зі спостережень за моїми пацієнтами, які мають можливість лікуватися канабісом за межами України, можу сказати – це працює, і дуже добре.

Лікар-психотерапевт висловила думку, що ідея легалізації марихуани в Україні хороша, але в нашій державі є великі ризики, тому що немає, скажімо так, звички дотримуватися законів.

І тут можна зрозуміти деяких противників легалізації, які бояться, що в країні з дозволом застосовувати коноплі розквітне наркоманія.

У розвинених країнах проводилися дослідження, які показали, що після легалізації медичних конопель кількість підлітків і молодих людей, які вживають канабіс для задоволення, не збільшилася, а ось стан хворих покращився.

Адже канабіс – це не тільки знеболювання при онкології, як думає багато хто.

– Хворі з 4 стадією онкозахворювання отримують знеболювальні – опіати. І це ефективно в їхньому випадку, – сказав доцент кафедри онкології Національного медичного університету ім. Богомольця, лікар-онколог Олег Сидорчук. – У нас канабіс не зареєстрований, не застосовується, не вивчається, тому не можу сказати про нього будь-що. Можу сказати точно одне, що онкохворі наркоманами не стають.

В Україні понад 20 тис. дітей страждають від важких форм епілепсії, з кожним днем ​​збільшується число молодих хлопців, які прийшли з війни з посттравматичним синдромом, збільшується кількість літніх пацієнтів з хворобами Паркінсона, тривожністю, напругою, хворих на розсіяний склероз. Їм потрібна ефективна терапія з найменшими побічними діями.

У багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.

Цей перелік хвороб наведено не для того, щоб закликати до активного паління травички. Але факт, що препарати, отримані з цієї рослини, лікують або істотно полегшують стан пацієнтів у випадку деяких важких недугів, має змінити ставлення до канабісу. До того ж, для лікування канабісом розроблені різні форми препаратів: олія, аерозолі, капсули.

Після прийняття законопроекту про легалізацію марихуани в Україні, пацієнти отримають доступ до лікування і полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

Головне, щоб під час внесення поправок депутати не вихолостили закон так, що доступ до лікарських препаратів з канабісу стане неможливим або максимально ускладненим.

А щоб не виникали ризики і зловживання, згідно із законопроектом, повинен бути введений посилений контроль за обігом канабісу.

Законопроект передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, які можна буде придбати тільки за електронними рецептами від лікаря.

До того ж, на будь-яку діяльність – виробництво або терапія медпрепаратами з канабісу – буде видаватися ліцензія.

Наукові дослідження

Легалізація медичного канабісу дозволить українським вченим вивчати властивості рослини та її вплив на організм людини, що виведе нашу науку на новий рівень. Адже в усьому світі подібні дослідження ведуться з 60-х років минулого століття, і вчені мають масу наукових праць про властивості канабісу.

Результати досліджень показують, що, хоча є доклінічні дані, які підтверджують гіпотезу канабіноїдної аналгезії, доказової ефективної бази не вистачає. Тому Міжнародна асоціація з вивчення болю не може схвалити препарати на основі канабісу для контролю болю. Але це стосується тільки больового синдрому, а не інших станів, під час яких використовуються канабіноїди.