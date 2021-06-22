Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини від коронавірусу за глобальною програмою COVAX, не мають достатніх надходжень доз, аби продовжити імунізацію проти Covid-19.

Про це повідомив старший радник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейлворд.

За його словами, в рамках ініціативи доставили 90 млн доз у 131 країну, проте цього недостатньо для того, щоб захистити населення від хвороби.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що на континентальному рівні в Африці ввели тільки 40 млн доз, тобто вакцину отримали менше ніж 2% населення.

Крім того, у ВООЗ зазначили, що штам коронавірусу Дельта вже виявили у 92 країнах. Водночас вакцини залишаються ефективною протидією цьому штаму лише за умови повного завершення курсу імунізації.

– Деякі вакцини менш ефективні проти варіанту Дельта, проте в будь-якому випадку допомагають запобігти важкому протіканню захворювання і смертності, – зазначила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове під час брифінгу 21 червня.

Водночас в організації додали, що кількість інфікованих коронавірусом останнім часом починає знижуватися. Така тенденція спостерігається у всьому світі. Але статистика нових випадків коронавірусу та смертей досі залишається невтішною.

Джерело: ВВС