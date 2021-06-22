Дослідження вчених Бінгемтонского університету в США показало, що влітку рівень психічних розладів зазвичай нижче, ніж восени.

– Літній час пов’язаний з кращою якістю дієти, більш частими вправами і поліпшенням настрою, що вкрай важливо для епохи після Covid-19, – зазначила доцент кафедри досліджень здоров’я і благополуччя Ліна Бегдаче.

За її словами, результати дослідження підтвердили гіпотезу про те, що фактори ризику психічного розладу є динамічними. В тому сенсі, що поліпшення одного фактору може позитивно вплинути на всі інші.

Наприклад, якщо важко оптимізувати дієту або збільшити частоту вправ, полегшити задачу може коригування циклу сну. Точно так же збільшення частоти вправ може поліпшити дієту і сон.

Дослідники щодня збирали дані про дієту, сні, загальному самопочутті, фізичні вправи і психічних розладах у людей різного віку і спостерігали за ними протягом чотирьох тижнів влітку і восени протягом двох років. Причина сезонної зміни полягала в зміні циркадного ритму.

Читайте Що брати з собою на пікнік

Дослідники виявили наступне:

якісна дієта була пов’язана з психічним благополуччям;

хороша якість сну було пов’язано з психічним і загальним благополуччям, а також з більш високою якістю дієти і частотою вправ;

сезонні зміни вплинули на якість дієти і психічне здоров’я;

влітку рівень психічних розладів був нижче, ніж восени;

сезонні зміни були пов’язані зі змінами якості дієти і психічного благополуччя.

Вчені акцентують, що вкрай важливо визнати динамічний взаємозв’язок між такими факторами способу життя, як дієта, фізичні навантаження і сон з психічними розладами, щоб створити основу, необхідну для дієтологів і медичних працівників для поліпшення профілактичних і терапевтичних підходів.

Читайте також про ціни, умови та деякі нюанси відпочинку дітей в літніх таборах.