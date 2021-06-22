В Україні не планують запроваджувати примусову вакцинацію українців проти коронавірусу. Про це заявила прес-служба Міністерства охорони здоров’я у коментарі Фактам ICTV.

– Наша мета – якомога швидше щепити якомога більше громадян від коронавірусу і таким чином уникнути госпіталізації та важкого перебігу хвороби у вакцинованих громадян, – зазначили у МОЗ.

Також у міністерстві додали, що вакцинація проти Covid-19 в Україні добровільна та безоплатна.

Водночас в інших країнах, наприклад, Філіппінах та Російській Федерації запроваджують примусову імунізацію від цієї хвороби.

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що такі заходи запровадили через повільні темпи вакцинації та погіршення ситуації із захворюваністю.

Обов’язкову вакцинацію запровадили вже у близько 10 регіонах Росії. Це також пов’язано з активним поширенням хвороби у країні. Так, 22 червня зафіксували понад 17 тис. нових хворих. Таким чином Росія опинилася на першому місці за захворюваністю на Covid-19 в Європі.

У дослідженні німецьких вчених йдеться про те, що обов’язкова вакцинація може негативно вплинути на добровільну явку громадян до пунктів вакцинації проти Covid-19.

На думку вчених, примус може посилити опір вакцинації та спровокувати соціальний конфлікт шляхом подальшого відчуження громадян від уряду і наукової медичної еліти.

Фото: КМДА