Глаукома: симптоми і лікування

Глаукома – спадкова хвороба. Причиною її виникнення є наявність захворювання у найближчих родичів, шкідливі звички, хронічні судинні та ендокринні захворювання (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, атеросклероз судин головного мозку, гіпотонія тощо). Міопія (близорукість), особливо високого ступеню, наявність іншої офтальмологічної патології, травми ока.

Ризик виникнення і прогресування офтальмологічної патології підвищується при дефіциті в організмі антиоксидантів, витамінів С і Е, мінеральних речовин, таких як цинк (який присутній в нашому організмі, але концентрується в оці), каротиноїдів, лютеїну і зеаксантину — пігментів сітківки.