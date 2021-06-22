Глаукома: симптоми і лікування

Що таке глаукома та які її симптоми?
Термін глаукома об’єднує групу захворювань, що призводять до атрофії зорового нерва, виникнення характерних дефектів поля зору, і супроводжується тимчасовим або постійним підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ). Підвищення ВОТ призводить до втрати зору (сліпоти), якщо його не лікувати. Потрібно також звернути увагу на такі симптоми:
- літаючі мушки перед очима;
- райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;
- затуманювання зору, часта зміна окулярів.
Які причини виникнення?
Глаукома – спадкова хвороба. Причиною її виникнення є наявність захворювання у найближчих родичів, шкідливі звички, хронічні судинні та ендокринні захворювання (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, атеросклероз судин головного мозку, гіпотонія тощо). Міопія (близорукість), особливо високого ступеню, наявність іншої офтальмологічної патології, травми ока.
Ризик виникнення і прогресування офтальмологічної патології підвищується при дефіциті в організмі антиоксидантів, витамінів С і Е, мінеральних речовин, таких як цинк (який присутній в нашому організмі, але концентрується в оці), каротиноїдів, лютеїну і зеаксантину — пігментів сітківки.
Як діагностується глаукома?
Своєчасна діагностика захворювання та дотримання рекомендацій лікарів дозволяє зупинити прогресування хвороби. Раннє виявлення глаукоми та своєчасне її лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого часу, а 90% випадків сліпоти від глаукоми можна було б попередити, якби пацієнти приходили на огляд для вимірювання внутрішньоочного тиску щороку після 45 років.
Як лікують глаукому?
Своєчасно призначене лікування дає змогу призупинити або сповільнити незворотну втрату зору. Є три етапи лікування.
I етап. Медикаментозне лікування
II етап. Лазерне лікування
III етап. Хірургічне лікування
Профілактика глаукоми
При глаукомі потрібні не лише препарати для профілактичного зниження внутрішньоочного тиску, важливим стає вектор нейропротекції (заходи із попередження ураження нейронів внаслідок ішемії):
- намагайтеся уникати будь-яких хвилювань, перевтоми, в тому числі фізичної та психологічної;
- тривалість нічного сну має становити не менше восьми годин;
- при встановленні діагнозу глаукоми протипоказаною є робота в нічні зміни;
- протипоказані важкі фізичні навантаження, необхідно уникати положень, пов’язаних із нахилами голови й тулуба;
- не можна розпарюватися в лазні, мити голову дуже гарячою водою;
- вживання рідини необхідно обмежити до шести стаканів на добу;
- бажано перейти на молочно-рослинну дієту, категорично відмовившись від куріння та зловживання алкоголем;
- не захоплюватися кіно, комп’ютером, телевізором, оскільки шкідливим є перебування у темних приміщеннях. Заборонено дивитися телевізор в темній кімнаті;
- є перелік лікарських препаратів, які протипоказані (наприклад, атропін, мідріацил тощо), тому при зверненні до лікаря повідомте про встановлений діагноз глаукоми.