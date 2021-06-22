На тлі покращення ситуації з поширенням коронавірусу в Італії пообіцяли скасувати обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца.

Він зазначив, що міністерство виступило за скасування цього обмежувального заходу вже з 28 червня.

– З 28 червня ми скасуємо обов’язок носити маски на відкритому повітрі в “білій” зоні, але продовжимо дотримуватися запобіжних заходів, встановлених Науково-Технічним комітетом, – написав Роберто Сперанца.

Заступник міністра охорони здоров’я Італії Андреа Коста на одному з телеканалів уточнив, що відмова від масок на вулицях – це “компенсація” за численні незручності, які довелося пережити італійцям з моменту введення першого локдауну.

Станом на початок тижня вже понад 99% території Італії перебуває у “білій” зоні, де скасовано більшість серйозних карантинних обмежень.

Носіння масок в Італії

На законодавчому рівні обов’язкове носіння захисних масок в Італії було запроваджено у жовтні 2020 року.

Ухвалений документ передбачав, що кожен громадянин обов’язково повинен мати при собі маску і використовувати її не лише в громадських місцях, а й на відкритому повітрі.

Штрафи, які передбачалися за порушення маскового режиму, коливалися від €400 до €1 тис.

Дія документу не поширювалася на дітей віком до 6 років та осіб, що займаються спортом.

Джерело: Roberto Speranza