Кабінет пацієнта у додатку Дія – у МОЗ розповіли про запуск

В Україні хочуть створити кабінет пацієнта, який дозволить відслідковувати проходження медичних оглядів.

Про це під час форуму Україна 30. Активна Україна заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Зараз ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфон. Зокрема, ми говоримо про Дію. Це нам дозволить проводити наші скринінгові програми і чітко бачити, хто їх проходить, і хто їх пропонує. І людина може відслідковувати, чому їй не пропонують певні програми, – зазначив Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, спочатку він матиме обмежений функціонал.

– Спочатку ми його запускаємо. У ньому буде певний обмежений функціонал… Працюємо над тим, щоб кабінет з’явився вже восени цього року, – додав міністр.

Також у країні хочуть запровадити мотиваційні стимули для лікарів і тих, хто проходить медичні огляди.

– Додатково ми хоче запровадити мотиваційні стимули. Перше – для сімейних лікарів, у яких найбільша кількість людей, які підписали декларації. Друге – для тих людей, які проходять щорічні медичні огляди, – прокоментував спікер.

22 червня під час форуму Україна 30. Активна Україна президент України повідомив про запровадження в Україні обов’язкових медичних оглядів для певних категорій громадян.

Зокрема, йдеться про людей старше 55 років, які часто помирають від хвороб, які можна було заздалегідь виявити і завадити летальності.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30