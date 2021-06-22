Те, що вживання будь-якого кави помітно знижує ризик хронічних захворювань печінки, показало дослідження вчених з університетів Саутгемптона і Единбурга в Великій Британії.

– Кава широко доступний напій, і переваги, які ми бачимо в нашому дослідженні, можуть означати, що він може запропонувати потенційне превентивне лікування хронічного захворювання печінки, – зазначив провідний автор, доктор Олівер Кеннеді.

За його словами, це буде особливо корисно в країнах з низьким рівнем доходу і утрудненим доступом до закладів охорони здоров’я і там, де тягар хронічних захворювань печінки є найвищим.

Йдеться про улюблений багатьма напій в меленому або розчинному вигляді, а також без вмісту кофеїну.

Автори проекту вивчили дані британського біобанку про майже 500 тис учасників, за якими спостерігали протягом приблизно 10 років.

З’ясувалося, що вживання будь-якого типу кави було пов’язано зі зниженням ризику розвитку і смерті від хронічного захворювання печінки в порівнянні з відмовою від кави. При цьому користь досягала трьох-чотирьох чашок в день.

У порівнянні з тими, хто не п’є кави, у любителів кави на 21% знижений ризик хронічних захворювань печінки, на 20% знижується ризик хронічних або жирових захворювань печінки і на 49% знижується ризик смерті від хронічних захворювань печінки.

Максимальний ефект був відзначений у групі, що вживала мелену каву з високим вмістом інгредієнтів кахвеол і кафестол.

Розчинна кава з низьким вмістом кахвеола і кафестола також знижує ризик хронічних захворювань печінки. Хоча зниження ризику було меншим, ніж зниження ризику, пов’язаного з меленою кавою, це відкриття може свідчити про те, що інші інгредієнти або, можливо, комбінація інгредієнтів можуть бути корисними.

Автори припускають, що в майбутніх дослідженнях можна буде перевірити взаємозв’язок між кавою і захворюванням печінки з більш суворим контролем кількості споживаної кави. Вони також мають намір підтвердити свої висновки в більш різноманітних групах учасників.

Якщо ви протягом дня не хочете перебільшувати безпечну для здоров’я кількість чашок кави, ви можете замість кави пити вранці інші напої, які не менш бадьорять.