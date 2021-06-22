Сьогодні, 22 червня, жителі Києва, а особливо його Лівобережної частини, стали свідками такого достатньо рідкісного в нашому регіоні явища, як пилові піщані бурі. Деякі райони столиці огорнула сіра імла. Колір неба помітно помутнів. Люди почали скаржитися на погане самопочуття і труднощі з диханням.

У чому причина такого атмосферного явища і коли воно припиниться? Детальніше про це Фактам ICTV розповіла синоптик Гідрометцентру України Олександра Хала.



– В даний час над Україною розміщується антициклон, а повітряні потік спрямований з південного сходу, – зазначила Олександра Хала.

За її словами, стало відомо, що над Кубанню і прикаспійськими регіонами Росії останнім часом спостерігалася досить сильна пилова піщана буря. З огляду на те, що в даний час повітряні маси рухаються на Україну саме з цього регіону, не дивно, що вони можуть містити частинки пилу і піску.

Якраз сьогодні, 22 червня, ці повітряні маси з домішками пилу і піску досягли столичного регіону. І не тільки. Ознаки піщаних бур відзначені на території Запорізької, Полтавської, Дніпропетровської областей. Якась їх частина вже досягла півночі Житомирщини і навіть зачепила Чернігівську область.

Слід зазначити, що в найближчі три доби напрямок повітряних мас збережеться. Тому цілком можливо, що ми ще й завтра будемо спостерігати це явище.

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