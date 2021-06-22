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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

Ситуація напружена: у Києві за добу зафіксували 87 випадків Covid-19

киев

Київ станом на ранок вівторка, 22 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За добу хворобу виявили у 87 мешканців міста.

Загалом у столиці підтвердили 212 370 випадків хвороби.

За добу три людини померло від вірусу, загалом – 5 180 мешканців міста.

Водночас одужати вдалося 53 людям, загалом – 202 713 особам.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: Київрада

Фото: Depositphotos

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