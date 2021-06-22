Київ станом на ранок вівторка, 22 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.
За добу хворобу виявили у 87 мешканців міста.
Загалом у столиці підтвердили 212 370 випадків хвороби.
За добу три людини померло від вірусу, загалом – 5 180 мешканців міста.
Водночас одужати вдалося 53 людям, загалом – 202 713 особам.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.