Лівий берег столиці настільки сильно заволокло пиловий завісою і смогом, що з вікон висотних поверхів не видно правий берег, який при нормальних умовах добре проглядається. Про це ФАКТАМ ICTV повідомили наші читачі.

Вони також надіслали зроблені з вікон квартир фотографії, на яких видно, як небо затягнуло густою сірим серпанком.

Місцеві жителі стверджують, що небо затягнуло приблизно з полудня. Багато хто скаржиться на погане самопочуття і на те, що на вулиці важко дихати, на зубах скрипить пісок

– Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку затягло з Астраханських напівпустельних степів, – написав на своїй сторінці в Facebook синоптик Валерій Латуха.

За словами колеги Валерія синоптика Наталії Діденко, судячи з синоптичної ситуації в дану пору року пилові бурі в Україні дуже можливі.

– Раніше у пилових бур було більше шансів на Півдні і Сході України, то тепер вони підбираються вже північніше, – повідомила своїм передплатникам в Facebook Наталія.

За її словами, спека в Україні триватиме до кінця тижня, коли стовпчики термометрів впадуть до + 28-29.

Завтра, 23 червня, в більшості областей очікується протягом дня 30-35 градусів вище нуля. На Півдні і Заході України велика ймовірність локальних дощів з грозами.

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Як пилові бурі відображаються на нашому здоров’ї

Яку небезпеку становлять для нашого організму пилові бурі Факти ICTV попросили розповісти лікаря-терапевта Марину Єріну.

– Пилові бурі небезпечні насамперед захворюваннями дихальних шляхів, – зазначила лікар.

За її словами, слід побоюватися бронхіту, пневмонії, а також алергічних реакцій.

Якщо немає можливості виїхати з міста, в якості захисту від пилу можуть послужить медичні маски, які слід міняти кожні дві години. Не зайвими в такій ситуації будуть і окуляри для захисту очей.

Але все ж на вулицю в цей час краще не виходити, якщо немає особливої ​​потреби.

Особливо слід берегти дітей, бронхолегеневий апарат яких не такий сильний, як у дорослих.

Марина Єріна висловила також переконання, що ймовірність виникнення таких природних явищ буде зведена до мінімуму, якщо міські вулиці комунальники будуть частіше мити за допомогою спеціальної техніки та спеціальними же миючими складами.

Зрозуміло, що в такій ситуації не слід нехтувати і вологим прибиранням власних осель. До слова, на літній період краще прибрати подалі килими і килимові доріжки.

Джерело: Наталка Діденко