У людей, які отруїлися у Харкові після вживання їжі у двох закладах громадського харчування виявили небезпечні бактерії. Так, у 42 пацієнтів знайшли сальмонелу, а у шести працівників ресторану – стафілокок. Нині з отруєнням госпіталізували 87 людей.

Про це повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова у коментарі одному з видань.

– Хворі, на жаль, ще продовжують звертатися. На сьогодні зареєстровано 87, з них 19 дітей. 83 хворих перебувають на стаціонарному лікуванні, чотири на амбулаторному. Їх стан задовільний, — зазначила вона.

Карлова додала, що дослідження госпіталізованих пацієнтів триває, щоб визначити точний діагноз. Епідеміологи стверджують, що люди отруїлися через антисанітарію у закладі громадського харчування.

– Більшість знахідок — умовно патогенна флора — Klebsiella pneumoniae з обладнання, з об’єктів зовнішнього середовища. Умовно патогенний організм, який при накопиченні може також спричиняти інфікування. І одна позитивна знахідка — це дошка розділова, Salmonella enteritidis також виявлена на цьому предметі, — каже вона.

Спеціалісти також знайшли сальмонелу у ролах, які замовила додому одна з госпіталізованих родин.

17 червня стало відомо про масове отруєння у Харкові. Тоді госпіталізували 25 людей, серед яких було 19 дорослих та шестеро дітей. Через день, 18 червня кількість постраждали збільшилась до 34.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом отруєння людей в одному із закладів громадського харчування Харкова.

Джерело: Суспільне