22 червня у Києві розпочався уже традиційний Всеукраїнський форум Україна 30. На цьому тижні представники влади та експерти обговорюють одну із найважливіших тем – здоров’я нації.

Розпочався захід із виступу президента України Володимира Зеленського, який ознайомив учасників та аудиторію із загальнонаціональною президентською програмою Здорова Україна, яку планують реалізовувати в країні.

На початку свого виступу очільник країни нагадав про пандемію коронавірусу, через яку країни світу, зокрема і Україна, почали серйозніше ставитися до теми здоров’я, та зазначив, що не варто чекати на новий вірус, а вже зараз дбати про кожного громадянина та про систему загалом.

Розповідаючи про програму, Зеленський звернув увагу на заходи, спрямовані на поліпшення ситуації зі станом здоров’я різних вікових груп країни. Проте головна мета програми – досягти того, щоб українці жили довше.

Нова модель школи, або заходи для дітей

Дбати про здоров’я варто з дитинства. Зеленський ознайомив із головними складовими нової моделі здорової школи.

З-поміж них:

нова концепція уроків фізкультури;

реформа шкільного харчування;

нове шкільне меню;

популяризація спортивних секцій та гуртків;

нові онлайн-додатки, де діти та батьки можуть знайти важливу інформацію.

Тобто в українських школах планують більше уваги приділяти спортивному вихованню та правильному харчуванню учнів.

Це підтвердили і у МОН. Під час форуму заступник міністра освіти і науки Віра Рогова розповіла про перерви фізичної активності, які планують запровадити на всіх уроках.

Спорт – усім, або заходи для дорослих

Поліпшувати здоров’я дорослих українців у країні планують за допомогою фізичної активності та спорту. Мотивувати громадян хочуть за допомогою активних парків та спортивних майданчиків на території всієї країни.

– Це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли тобі зручно – разом із нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, зірками нашого телебачення, кіно та музики займатися спортом, – розповів Зеленський.

Крім того, на спортивних майданчиках з’являться стенди-інструкції Тренуйся тут, на яких за допомогою смартфона можна буде зчитати QR-код та виконати комплекс фізичних вправ за рекомендаціями віртуального тренера.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, здоровий спосіб життя важливо зробити частиною українського менталітету.

Медичні огляди, або заходи для тих, кому за 55

Щоб вберегти громадян України із вікової групи 55+ від передчасної смерті, у країні хочуть зробити обов’язковими медичні Check Up (чекапи). Це дозволить виявляти захворювання, наприклад, онкологію, та лікувати їх на стадіях, коли життя людини ще можна врятувати.

– Рання діагностика захворювань допомагає державі рятувати життя своїх громадян, – зазначив Володимир Зеленський.

А очільник МОЗ Віктор Ляшко під час прес-конференції у межах форуму повідомив, як відбуватиметься медичний огляд.

– Є певні скринінгові процедури, які має рекомендувати сімейний лікар. Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, а також про скринінгові програми, направлені на раннє виявлення, наприклад, раку прямої кишки, молочної залози, – зазначив Віктор Ляшко.

Кабінет пацієнта

Також у МОЗ розповіли, що в Україні хочуть створити кабінет пацієнта, який дозволить відслідковувати проходження медичних оглядів.

– Це нам надасть змогу проводити наші скринінгові програми і чітко бачити, хто їх проходить, і хто їх пропонує. І людина може відслідковувати, чому їй не пропонують певні програми, – зазначив Віктор Ляшко.

Поки нововведення матиме обмежений функціонал. Його хочуть запустити уже восени.

Обговорення важливих аспектів здоров’я українців представники влади та експерти продовжать під час форуму у середу, 23 червня.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Здорова Україна