Не лише індійський штам коронавірусу (B.1.617.2, Дельта), який спровокував спалах захворюваності в Індії, але й інші варіанти вірусу викликають занепокоєння у дослідників. Зокрема, вони тривожаться через поширення і бразильської мутації (P.1, Гамма).

Таку заяву зробив епідеміолог зі штату Вашингтон (США), доктор Скотт Ліндквіст.

– Я маю бути чесним: останнє, про що я думаю перед сном, – це варіанти, і перше, про що я думаю вранці, – це варіанти… Я дуже стурбований P.1, – зазначив під час брифінгу Скотт Ліндквіст.

Дослідників турбує можливість мутацій повторно інфікувати людей, які вже побороли коронавірус, а також заражати тих, хто був частково вакцинований проти коронавірусу, тобто отримав першу дозу речовини.

Згідно з інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention), варіант Гамма продемонстрував, що він легше поширюється серед населення, а також призводить до важчого перебігу захворювання, ніж, наприклад, “дикий” коронавірус.

Також науковці відзначають нижчу ефективність антитіл, а також те, що вже напрацьовані способи лікування хвороби менш ефективні за умови інфікування саме цим варіантом.

Штами коронавірусу

Крім “дикого” варіанту коронавірусу, на планеті активно поширюються кілька його мутацій. Всесвітня організація охорони здоров’я привласнила назви найпопулярнішим з них:

Альфа (британський);

Бета (південноафриканський);

Гамма (бразильський);

Дельта (індійський);

Лямбда (поширений у країнах Південної Америки).

Кожен з них призводив до спалаху захворюваності серед населення. Наприклад, Альфа погіршив епідситуацію у Великій Британії наприкінці 2020 року, а Дельта – призвів до масових смертей в Індії навесні 2021 року.

Дослідники заявляють, що створені вакцини поки можуть боротися з новими мутаціями коронавірусу, проте це питання ще вимагає додаткового вивчення.