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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Не лише Дельта: науковець попередив про ще один небезпечний штам Covid-19

коронавірус

Не лише індійський штам коронавірусу (B.1.617.2, Дельта), який спровокував спалах захворюваності в Індії, але й інші варіанти вірусу викликають занепокоєння у дослідників. Зокрема, вони тривожаться через поширення і бразильської мутації (P.1, Гамма).

Таку заяву зробив епідеміолог зі штату Вашингтон (США), доктор Скотт Ліндквіст.

– Я маю бути чесним: останнє, про що я думаю перед сном, – це варіанти, і перше, про що я думаю вранці, – це варіанти… Я дуже стурбований P.1, – зазначив під час брифінгу Скотт Ліндквіст.

Дослідників турбує можливість мутацій повторно інфікувати людей, які вже побороли коронавірус, а також заражати тих, хто був частково вакцинований проти коронавірусу, тобто отримав першу дозу речовини.

Згідно з інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention), варіант Гамма продемонстрував, що він легше поширюється серед населення, а також призводить до важчого перебігу захворювання, ніж, наприклад, “дикий” коронавірус.

Також науковці відзначають нижчу ефективність антитіл, а також те, що вже напрацьовані способи лікування хвороби менш ефективні за умови інфікування саме цим варіантом.

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Штами коронавірусу

Крім “дикого” варіанту коронавірусу, на планеті активно поширюються кілька його мутацій. Всесвітня організація охорони здоров’я привласнила назви найпопулярнішим з них:

  • Альфа (британський);
  • Бета (південноафриканський);
  • Гамма (бразильський);
  • Дельта (індійський);
  • Лямбда (поширений у країнах Південної Америки).

Кожен з них призводив до спалаху захворюваності серед населення. Наприклад, Альфа погіршив епідситуацію у Великій Британії наприкінці 2020 року, а Дельта – призвів до масових смертей в Індії навесні 2021 року.

Дослідники заявляють, що створені вакцини поки можуть боротися з новими мутаціями коронавірусу, проте це питання ще вимагає додаткового вивчення.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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