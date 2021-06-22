У межах загальнонаціональної президентської програми Здорова Україна в країні запровадять нову модель здорової школи.

Про це під час форуму Україна 30. Активна Україна повідомив очільник країни Володимир Зеленський.

– Починаючи з раннього дитинства, здоровий та активний стиль життя має супроводжувати людину в подальшому, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, модель складається з восьми компонентів для зміцнення здоров’я та імунітету всіх учнів.

Президент назвав кілька з них:

нова концепція уроків фізкультури;

реформа шкільного харчування;

нове шкільне меню;

популяризація спортивних секцій та гуртків;

нові онлайн-додатки, де діти та батьки можуть знайти важливу інформацію.

Також в українських школах хочуть запровадити перерви фізичної активності.

– Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта, і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не лише на уроках фізичного виховання було передбачено перерви фізичної активності для наших дітей, – повідомила під час форуму заступник міністра освіти і науки Віра Рогова.

У державному стандарті такі перерви вже передбачено, уточнила вона.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30