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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Нове меню і концепція уроків: Зеленський розповів про модель здорової школи

зеленський

У межах загальнонаціональної президентської програми Здорова Україна в країні запровадять нову модель здорової школи.

Про це під час форуму Україна 30. Активна Україна повідомив очільник країни Володимир Зеленський.

– Починаючи з раннього дитинства, здоровий та активний стиль життя має супроводжувати людину в подальшому, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, модель складається з восьми компонентів для зміцнення здоров’я та імунітету всіх учнів.

Президент назвав кілька з них:

  • нова концепція уроків фізкультури;
  • реформа шкільного харчування;
  • нове шкільне меню;
  • популяризація спортивних секцій та гуртків;
  • нові онлайн-додатки, де діти та батьки можуть знайти важливу інформацію.
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Також в українських школах хочуть запровадити перерви фізичної активності.

– Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта, і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не лише на уроках фізичного виховання було передбачено перерви фізичної активності для наших дітей, – повідомила під час форуму заступник міністра освіти і науки Віра Рогова.

У державному стандарті такі перерви вже передбачено, уточнила вона.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30

Фото: Офіс президента

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