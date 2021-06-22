У межах загальнонаціональної президентської програми Здорова Україна в країні запровадять нову модель здорової школи.
Про це під час форуму Україна 30. Активна Україна повідомив очільник країни Володимир Зеленський.
– Починаючи з раннього дитинства, здоровий та активний стиль життя має супроводжувати людину в подальшому, – заявив Володимир Зеленський.
За його словами, модель складається з восьми компонентів для зміцнення здоров’я та імунітету всіх учнів.
Президент назвав кілька з них:
- нова концепція уроків фізкультури;
- реформа шкільного харчування;
- нове шкільне меню;
- популяризація спортивних секцій та гуртків;
- нові онлайн-додатки, де діти та батьки можуть знайти важливу інформацію.
Також в українських школах хочуть запровадити перерви фізичної активності.
– Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта, і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не лише на уроках фізичного виховання було передбачено перерви фізичної активності для наших дітей, – повідомила під час форуму заступник міністра освіти і науки Віра Рогова.
У державному стандарті такі перерви вже передбачено, уточнила вона.
Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30