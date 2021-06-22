На тлі погіршення ситуації з коронавірусом у Філіппінах не виключається введення кримінальної відповідальності за відмову від вакцинації.

Про це заявив президент країни Родріго Дутерте. Таку ініціативу він пояснив “роздратуванням” через повільні темпи вакцинації, хоча препаратів держава закупила достатньо.

– Або ви обираєте вакцинацію, або я вас посаджу. Не зрозумійте мене неправильно, але в країні криза. Мене нервують філіппінці, які не прислухаються до уряду, – повідомив президент під час свого телезвернення 21 червня.

Станом на початок тижня у Філліпінах завершили вакцинацію 2,1 млн громадян, тоді як населення країни становить 110 млн.

Особливо низькі показники МОЗ фіксує в Манілі – столиці Філіппін.

Медпрацівники вже висловили своє незадоволення зверненням президента: незважаючи на постійні заклики вакцинуватися, це не повинно бути примусовим процесом.

Заяви лідера Філіппін

Навесні 2020 року, коли світ охопила пандемія коронавірусу, Родріго Дутерте закликав правоохоронців стріляти в порушників карантину, які провокують поширення небезпечного вірусу в країні.

Таким чином він попередив громадян, які вийшли на організовані демонстрації через нестачу їжі на тлі Covid-кризи.

Родріго Дутерте закликав дотримуватись домашнього карантину, оскільки органи влади намагаються уповільнити епідемію та запобігти переповненню лікарень хворими на Covid-19.