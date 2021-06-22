У Білому домі повідомили, що США поділяться 55 млн доз вакцин від Covid-19 з 80 млн доз, які є у власних запасах країни. Президент США Джо Байден також пообіцяв що вакцини для боротьби з пандемією будуть виділені до кінця червня.

Україна також є в переліку з 30 країн, яким нададуть у цілому 14 млн доз препарату.

Конкретні дані про обсяги поставок і бренди вакцин оголосять після того, як адміністрація узгодить усі умови з кожною країною окремо: логістичні, регуляторні та інші.

– На додачу до розподілу з наших власних запасів вакцини, адміністрація Байдена також пообіцяла працювати з американськими виробниками, щоб виготовити для країн світу більше вакцин, – йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Додатково США закупить 500 млн доз вакцини Pfizer для пожертвування 92 бідним країнам.

– Мета США – підготуватися до можливих нових хвиль і захистити медиків і інші вразливі групи, – йдеться в повідомленні.

Франція і Німеччина також в якості благодійності передадуть бідним країнам по 30 млн доз вакцин від Covid-19. Про це раніше заявили лідери країн на Глобальному форумі здоров’я, який проходив у Римі.