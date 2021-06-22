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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У Карпатах туриста вкусила змія – як надати першу допомогу в таких випадках

укус змії на Закарпатті

На Закарпатті 17-річного туриста зі Львова у ногу вкусила змія. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій.

Інцидент трапився 21 червня поблизу гори Плай у Мукачівському районі. Хлопець у складі групи з семи осіб рухався в бік г. Великий Верх, коли плазун вкусив його за ногу.

Спочатку постраждалий намагався далі йти за маршрутом та підкорити вершину, але врешті-решт його друзі о 17.00 викликали рятувальників.

Лікарі транспортували львів’янина до смт Воловець та о 18.30 передали лікарям бригади екстреної медичної допомоги.

Крім того, на узбережжі Азовського моря активно поширюються плазуни. За словами місцевих жителів, після того як побудували вітряки, птахи, які раніше їли змій, бояться літати поруч, і це сприяє розмноженню змій на території.

Укус змії може загрожувати життю людини, тому слід знати, як правильно надати першу допомогу, та чого не можна робити.

Небезпека плазунів: у Карпатах 17-річного туриста вкусила змія

Щоб надати першу допомогу, постраждалому потрібно:

  • звільнити місце укусу;
  • накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
  • знерухомити уражену кінцівку;
  • пити багато рідини;
  • покласти кінцівки на підвищення;
  • випити 1-2 таблетки від алергії.

Категорично заборонено бігати, активно рухатися – так отрута швидше поширюватиметься організмом, намагатися видалити отруту шляхом розрізання чи припалювання місця укусу, відсмоктувати отруту ротом.

Джерело: ДСНС Закарпаття

Фото: Depositphotos

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