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Людмила Грубник |

У Південній Кореї визнали першу смерть після Covid-вакцинації

У Південній Кореї визнали першу смерть після Covid-вакцинації

Влада Південної Кореї офіційно визнала перший летальний випадок після проведення вакцинації проти коронавірусу. Людина померла після введення їй дози препарату від компанії AstraZeneca.

Як розповів під час брифінгу очільник команди з розслідування випадків побічних реакцій групи з реагування та просування вакцинації Пак Ен Чжун, помер молодий чоловік, йому було 30 років.

Медики виявили у нього тромбоз (патологічний стан, за якого у судинах утворюються щільні кров’яні згустки) з синдромом тромбоцитопенії.

Громадянин зробив щеплення 27 травня 2021 року. Через дев’ять днів у нього з’явилися перші тривожні симптоми – головний біль і нудота.

Пізніше його госпіталізували, проте після надання медичної допомоги медикам не вдалося врятувати пацієнта.

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Вакцинація проти коронавірусу проходить у Південній Кореї з лютого 2021 року. Попри те, що країна належить до низки передових держав, щеплення там почали робити пізніше, ніж в інших державах, які запустили процес імунізації ще у грудні 2020 року.

Для вакцинації у країні використовували речовину від компанії AstraZeneca, виготовлену в країні. Майже одразу з’явилися повідомлення про смерті серед громадян після вакцинації. Проте влада не пов’язувала їх зі щепленням.

Джерело: Korea Herald

Фото: Depositphotos

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