Влада Південної Кореї офіційно визнала перший летальний випадок після проведення вакцинації проти коронавірусу. Людина померла після введення їй дози препарату від компанії AstraZeneca.

Як розповів під час брифінгу очільник команди з розслідування випадків побічних реакцій групи з реагування та просування вакцинації Пак Ен Чжун, помер молодий чоловік, йому було 30 років.

Медики виявили у нього тромбоз (патологічний стан, за якого у судинах утворюються щільні кров’яні згустки) з синдромом тромбоцитопенії.

Громадянин зробив щеплення 27 травня 2021 року. Через дев’ять днів у нього з’явилися перші тривожні симптоми – головний біль і нудота.

Пізніше його госпіталізували, проте після надання медичної допомоги медикам не вдалося врятувати пацієнта.

Вакцинація проти коронавірусу проходить у Південній Кореї з лютого 2021 року. Попри те, що країна належить до низки передових держав, щеплення там почали робити пізніше, ніж в інших державах, які запустили процес імунізації ще у грудні 2020 року.

Для вакцинації у країні використовували речовину від компанії AstraZeneca, виготовлену в країні. Майже одразу з’явилися повідомлення про смерті серед громадян після вакцинації. Проте влада не пов’язувала їх зі щепленням.

Джерело: Korea Herald