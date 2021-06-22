В Україні мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам Дельта. Про це повідомили під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі президента.

За даними Національної академії наук, цей штам Covid-19 в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа. Він у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза. Нині його вже зафіксували у 92 країнах.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірус. Станом на 22 червня у країні підтвердили 296 нових випадків.

– Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тис., – додав він.

Також у країні триває кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 млн щеплень.