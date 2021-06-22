Електронний лікарняний в Україні: оновлені причини непрацездатності

Протягом літа в Україні діє перехідний період, під час якого пацієнтам оформлюють паперовий та електронний лікарняний лист. Проте всі медичні заклади мають запустити цифровий лікарняний з 1 вересня.

Після цієї дати лікарі не можуть видавати паперовий лист тимчасової непрацездатності. Компенсаційну виплату застрахованим особам за е-лікарняними потрібно оформити за формою заяви-розрахунку.

Варто зазначити, що в е-лікарняного відсутня серія, проте йому присвоюють унікальний номер. Водночас у цифровому лікарняному листі оновилися причини непрацездатності.

У заявах-розрахунках за е-листками на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін. Про це розповіли у Фонді соціального страхування України.

Визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі висновку лікаря.

Причини непрацездатності

Якщо у медичному висновку є відмітка про зв’язок непрацездатності з професійною діяльністю людини, то раніше встановлену причину у результаті захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, можуть змінити.

Такими повноваженнями наділили Фонд соцстрахування, який на підставі актів розслідування, змінює на такі причини:

тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Водночас у Фонді соцстрахування нагадали, що тимчасова непрацездатність, оформлена паперовим листом та цифровим лікарняним – різні страхові випадки. З цієї причини роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом документа.