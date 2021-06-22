В Україні розпочалася вакцинація від Covid-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих отримати щеплення. Вони зможуть отримати щеплення препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації, – зазначили у МОЗ.

Нині навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає.

Станом на 21 червня 2021 року вже зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

Як записатися

залиште колективну заявку через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19 ;

; визначте відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

складіть поіменні списки охочих вакцинуватися;

забезпечте приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно із вимогами МОЗ;

забезпечте дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Станом на 22 червня коронавірус в Україні зафіксували у 296 людей. Загалом в Україні 52 053 людини померло від вірусу, за останню добу – 21 українець. Одужати вдалося 829 громадянам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (30), Чернігівській (19) та Миколаївській (18) областях.