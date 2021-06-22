Українські науковці занепокоєні поширенням індійського штаму коронавірусу (Дельта) у низці європейських країн та на території Росії. Мутація небезпечніша, має потенціал значно погіршувати епідемічну ситуацію.

Дослідники прогнозують, що в Україні варіант Дельта може спричинити гіршу ситуацію, ніж в інших країнах, через низькі темпи вакцинації проти коронавірусу.

– Через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам Дельта може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати важчі наслідки, – зазначили науковці Національної академії наук України.

За їхньою інформацією, частка варіанту Дельта у Росії вже становить близько 72%. Посилаючись на дані російських ЗМІ, вони зазначають, що у Московській області кількість госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за сім днів, а вільним лишається менше 11% ліжкового фонду.

Через це спалах захворюваності можливий спочатку на Сході України, у регіонах, які межують з РФ, прогнозують дослідники.

Також штам домінує у низці європейських країн – Великій Британії, Португалії.

– Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи, – додають у НАН.

Хоча в Україні останнім часом значно поліпшилася ситуація з коронавірусом, а станом на 22 червня взагалі виявили наменший добовий приріст з початку року – 296 нових випадків коронавірусу, поки не варто нехтувати карантинними правилами. Адже штам може вмить докорінно змінити епідситуацію.

Джерело: Національна академія наук України