Очільник України Володимир Зеленський анонсував старт загальнонаціональної програми президента Здорова Україна. Важливою її складовою буде запровадження обов’язкових медичних Check Up (чекапів) для деяких вікових груп.

Про це він повідомив під час форуму Україна 30. Активна Україна.

– Програма спрямована на всі вікові категорії і групи нашого населення. Головна мета – українці мають жити довше… Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожний рік. Рання діагностика захворювань допомагає державі рятувати життя своїх громадян, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, в Україні існує проблема з передчасними смертями громадян, причина – несвоєчасне виявлення та лікування хвороб.

– Зниження кількості передчасних смертей. За статистикою, 85% з них зумовлені неінфекційними захворюваннями. Здебільшого це захворювання системи кровообігу та онкологічні, де найбільшою проблемою є діагностика цих захворювань уже на пізніх стадіях, – додав він.

Нововведення має допомогти раніше діагностувати захворювання, які можуть спровокувати смерть, та завчасно лікувати їх.

Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів деталі.

– Люди мають проходити щорічний медичний огляд з сімейним лікарем, з яким підписана декларація. Є певні скринінгові процедури, які має рекомендувати сімейний лікар. Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, а також про скринінгові програми, направлені на раннє виявлення, наприклад, раку прямої кишки, молочної залози, – додав Віктор Ляшко.

Іншими складовими програми є нова модель здорової школи, спрямована на виховання загартованої молоді, а також популяризація спорту. У цьому допоможуть нові спортивні майданчики та парки у всіх регіонах країни.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30