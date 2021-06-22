В Японії в місті Окаяма медичні співробітники помилково зробили третє щеплення проти коронавірусу двом пенсіонеркам. Наразі їхній стан задовільний.

Одна з жінок – пацієнтка у віці 70 років. Пенсіонерка потрапила у будинок для людей похилого віку після того, як пройшла перший етап вакцинації.

21 червня медичні працівники зробили їй два щеплення від коронавірусу. Про помилку дізналися вже після перегляду камер спостереження.

Друга пацієнтка у віці 90 років помилково отримала третю дозу коронавірусу, оскільки лікар переплутав жінку з іншою людиною з таким же ім’ям та прізвищем.

Японські медики запевняють, що надалі докладатимуть більше зусиль та ретельніше перевірятимуть дані для запобігання подібних випадків.

Станом на 22 червня, коронавірус в Японії виявили у понад 785,2 тис. людей. Наразі країна посідає 34 місце у світі за поширеністю Covid-19.

Від небезпечного захворювання в Японії понад 14,4 тис. людей померли, водночас понад 750,4 тис. громадян одужали від коронавірусу.

Джерело: News Yahoo