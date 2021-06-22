На даний момент вакцинація дітей від Covid-19 – протипоказана, повідомляє ВООЗ. Оскільки ще немає достатніх даних про використання вакцини проти Covid-19 у дітей. Однак дітям слід продовжувати отримувати рекомендовані дитячі вакцини, згідно із календарем щеплень.

Поряд із розробкою і впровадженням вакцин проти Covid-19 як таких, не менш важливим своїм завданням Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає доказовий аналіз з метою з’ясування, які з існуючих Covid-вакцин є найбільш ефективними і безпечними для здоров’я людини.

Щорічно вакцини рятують мільйони життів. Вакцини працюють, тренуючи і готуючи природні захисні сили організму – імунну систему – для розпізнавання й боротьби із вірусами і бактеріями, на які вони націлені.

Якщо після вакцинації організм пізніше піддасться впливу цих хвороботворних мікробів, він буде негайно готовий знищити їх, запобігаючи хворобі.

На сьогоднішній день існує кілька безпечних і ефективних вакцин, які запобігають серйозним захворюванням або смерті людей від Covid-19.

Це одна з частин боротьби із Covid-пандемією, на додаток до основних профілактичних заходів: триматися на відстані не менше одного метра від інших, прикривати кашель або чхання в лікті, часто мити руки, носити маску, уникати погано вентильованих приміщень або відкривати вікно.

Станом на 3 червня 2021 року ВООЗ оцінила нижченаведені вакцини проти Covid-19 як такі, що відповідають необхідним критеріям безпеки та ефективності:

AstraZeneca/Oxford

Johnson&Johnson

Moderna

Pfizer/BionTech

Sinopharm

Sinovac

При цьому ВООЗ настійно рекомендує! Зробіть для початку будь-яку доступну вам вакцину, навіть якщо ви вже перехворіли Covid-19. Це важливо зробити якомога швидше, як тільки прийде ваша черга.

Схвалені вакцини проти Covid-19 забезпечують високий ступінь захисту від серйозних захворювань і смерті від цієї хвороби. Хоча жодна вакцина не забезпечує 100% захисту.

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Вакцини проти Covid-19 безпечні для більшості людей у ​​віці 18 років і старше. У тому числі для людей з уже існуючими захворюваннями будь-якого типу, включаючи аутоімунні розлади. В тому числі пацієнти, що страждають на гіпертонію, діабет, астму, хвороби легень, печінки та нирок, а також хронічні інфекції, які є стабільними і контрольованими.

Перед вакцинацією обов’язково обговоріть вашу ситуацію зі своїм лікарем, якщо у вас ослаблена імунна система; ви вагітні; якщо страждаєте на важку форму алергії.

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