Дві області України не відповідають за показниками зеленій зоні карантинних обмежень. У них охоплення населення тестуванням повинно бути більше, аніж 300 на 100 тисяч жителів. Насправді ж цей показник нижчий.

Так, на минулу добу, 21 червня, в Київській області цей показник становив – 291 на 100 тисяч, а в Івано-Франківській – 282 на 100 тисяч.

Крім цього, в столиці рівень захворюваності становить 87 на 100 тисяч населення, а потрібно щонайменше 75.

Незважаючи на це, в зеленій зоні карантину станом на 22 червня перебуває вся країна.

Нагадаємо, що згідно із постановою Кабінету міністрів України від 09.12.2020 №1236 Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, зелений рівень встановлюється одночасно на всій території України, якщо:

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) – менше 5%; захворюваність на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України менше 50% епідемічного порогу.

У Києві ситуація напружена. Станом на ранок вівторка, 22 червня 2021 року, місто залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 87 мешканців міста.