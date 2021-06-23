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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Єврокомісія додатково закупить 150 млн доз Covid-вакцини

Вакцинация

Європейська комісія планує закупити 150 млн додаткових доз вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Moderna у 2022 році.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської комісії. Новий контракт надає можливість закуповувати вакцини, адаптовані до нових штамів Covid-19.

Згідно із заявою, підписаний контракт між Єврокомісією та компанією Moderna гарантує своєчасне постачання вакцини з третього кварталу 2021 року та до кінця 2022-го.

Водночас Єврокомісія зможе швидко реагувати на потреби окремих країн-членів, які можуть виникнути у зв’язку з пандемією коронавірусу.

При цьому країни-члени мають право перепродавати або передавати препарати державам за межами ЄС, які їх потребують, або використовувати для потреб глобального фонду вакцинації COVAX.

Після укладення контракту з Moderna Єврокомісія сформувала портфоліо Covid-вакцин, яке зможе надати іншим країнам доступ до 4,4 млрд доз препаратів різних типів.

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Фото: Dreamstime

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