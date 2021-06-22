Станом на вівторок, 22 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 142 випадки коронавірусу. За останню добу вірус виявили у 296 людей.

З-поміж нових випадків хвороби – 22 дитини та два медпрацівники.

Загалом в Україні 52 053 людини померло від вірусу, за останню добу – 21 українець.

Одужати вдалося за час пандемії 2 152 969 особам, протягом минулого дня – 829 громадянам.

Протягом усього часу на території країни провели 10 690 896 ПЛР-тестувань, за добу – 11 881 аналіз.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (30), Чернігівській (19) та Миколаївській (18) областях.

Статистика:

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Щеплення в Україні

Станом на 22 червня в Україні щеплення отримало 1 732 611 громадян. За добу вакциновано – 8 966 осіб.

Водночас одну дозу отримало 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 осіб.

Статистика у регіонах (1 доза):

Вінницька область – 1 651;

Волинська область – 14;

Дніпропетровська область – 88;

Донецька область – 275;

Житомирська область – 12;

Закарпатська область – 126;

Запорізька область – 0;

Івано-Франківська область – 85;

Київська область – 113;

Кіровоградська область – 102;

Луганська область – 20;

Львівська область – 313;

Миколаївська область – 413;

Одеська область – 2 379;

Полтавська область – 142;

Рівненська область – 30;

Сумська область – 10;

Тернопільська область – 31;

Харківська область – 171;

Херсонська область – 7;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 32;

Чернівецька область – 0;

Чернігівська область – 396.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 323 нових пацієнти з коронавірусом.