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Людмила Грубник |

За добу в Україні виявили 296 нових випадків Covid-19

лікарня, коронавірус

Станом на вівторок, 22 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 142 випадки коронавірусу. За останню добу вірус виявили у 296 людей.

З-поміж нових випадків хвороби – 22 дитини та два медпрацівники.

Загалом в Україні 52 053 людини померло від вірусу, за останню добу – 21 українець.

Одужати вдалося за час пандемії 2 152 969 особам, протягом минулого дня – 829 громадянам.

Протягом усього часу на території країни провели 10 690 896 ПЛР-тестувань, за добу – 11 881 аналіз.

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Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (30), Чернігівській (19) та Миколаївській (18) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 14 випадків;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 30 випадків;
  • Київська область – 3 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 17 випадків;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 11 випадків;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 6 випадків;
  • Херсонська область – 7 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 3 випадки;
  • Чернівецька область – 18 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.
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Щеплення в Україні

Станом на 22 червня в Україні щеплення отримало 1 732 611 громадян. За добу вакциновано – 8 966 осіб.

Водночас одну дозу отримало 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 осіб.

Статистика у регіонах (1 доза):

  • Вінницька область – 1 651;
  • Волинська область – 14;
  • Дніпропетровська область – 88;
  • Донецька область – 275;
  • Житомирська область – 12;
  • Закарпатська область – 126;
  • Запорізька область – 0;
  • Івано-Франківська область – 85;
  • Київська область – 113;
  • Кіровоградська область – 102;
  • Луганська область – 20;
  • Львівська область – 313;
  • Миколаївська область – 413;
  • Одеська область – 2 379;
  • Полтавська область – 142;
  • Рівненська область – 30;
  • Сумська область – 10;
  • Тернопільська область – 31;
  • Харківська область – 171;
  • Херсонська область – 7;
  • Хмельницька область – 20;
  • Черкаська область – 32;
  • Чернівецька область – 0;
  • Чернігівська область – 396.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 323 нових пацієнти з коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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