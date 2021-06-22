Станом на вівторок, 22 червня 2021 року, в Україні підтвердили 2 230 142 випадки коронавірусу. За останню добу вірус виявили у 296 людей.
З-поміж нових випадків хвороби – 22 дитини та два медпрацівники.
Загалом в Україні 52 053 людини померло від вірусу, за останню добу – 21 українець.
Одужати вдалося за час пандемії 2 152 969 особам, протягом минулого дня – 829 громадянам.
Протягом усього часу на території країни провели 10 690 896 ПЛР-тестувань, за добу – 11 881 аналіз.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (30), Чернігівській (19) та Миколаївській (18) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 14 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Київська область – 3 випадки;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 17 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 11 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 6 випадків;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
Щеплення в Україні
Станом на 22 червня в Україні щеплення отримало 1 732 611 громадян. За добу вакциновано – 8 966 осіб.
Водночас одну дозу отримало 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 осіб.
Статистика у регіонах (1 доза):
- Вінницька область – 1 651;
- Волинська область – 14;
- Дніпропетровська область – 88;
- Донецька область – 275;
- Житомирська область – 12;
- Закарпатська область – 126;
- Запорізька область – 0;
- Івано-Франківська область – 85;
- Київська область – 113;
- Кіровоградська область – 102;
- Луганська область – 20;
- Львівська область – 313;
- Миколаївська область – 413;
- Одеська область – 2 379;
- Полтавська область – 142;
- Рівненська область – 30;
- Сумська область – 10;
- Тернопільська область – 31;
- Харківська область – 171;
- Херсонська область – 7;
- Хмельницька область – 20;
- Черкаська область – 32;
- Чернівецька область – 0;
- Чернігівська область – 396.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 червня 2021 року, добовий приріст трішки зменшився. За день виявили 323 нових пацієнти з коронавірусом.