Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 22 червня 2021

Станом на 22 червня у світі зафіксували 179,6 млн випадків Covid-19, а за добу – 279 тис. Водночас в Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірус, проте залишається загроза поширення штаму Дельта.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 22 червня виявили менш ніж триста нових випадків коронавірусу за добу – 296. Одужати вдалося 829 пацієнтам. Від ускладнень, які викликав вірус, померла 21 людина.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (30), Чернігівській (19) та Миколаївській (18) областях.

Україна залишається у зеленій зоні епідемічної небезпеки, проте дві області не відповідають показникам цієї зони. У Київській області цей показник становив – 291 на 100 тис., а в Івано-Франківській – 282 на 100 тис.

Крім того, в Україні побоюються, що штам Дельта може поширитися на території країни та спричинити новий спалах хвороби. Тому уряд планує підготувати додаткові обмеження щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється цей штам.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували у Бразилії (41 тис.), Індії (39 тис.), Колумбії (23 тис.), Росії (17 тис.) та Індонезії (14 тис.).

У Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія. Україна серед країн світу займає 66-е місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12-у сходинку.

Загроза штаму Дельта у Європі та смерть від AstraZeneca: Covid-новини 22 червня / 2 фотографии

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини від коронавірусу за глобальною програмою COVAX, не мають достатніх надходжень доз, аби продовжити імунізацію проти Covid-19.

Штам коронавірусу Дельта вже зареєстрували у Польщі. У країні виявили 90 випадків хвороби. У МОЗ додали, що це незначна передача, і зараз ситуація – під контролем.

В Італії планують скасувати обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі на тлі покращення ситуації із коронавірусом.

Уряд Грузії з 22 червня скасував обов’язкову вимогу носити маски на вулиці. Також з 1 липня в країні скасовується комендантська година.

Канада з 5 липня повністю відкриє свої кордони для туристів, які вакцинувалися проти коронавірусу.

У Південній Кореї офіційно визнали перший летальний випадок після проведення вакцинації проти коронавірусу. Людина померла після введення їй дози препарату від компанії AstraZeneca.