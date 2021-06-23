Індійський штам коронавірусу (Дельта) продовжує поширюватися європейськими країнами, поступово наближаючись до України. Так, перші випадки цього штаму зафіксували у Білорусі.

За даними МОЗ, у 10 досліджених зразках пацієнтів виявили мутації, які характерні для штаму Дельта. Спеціалісти Республіканського науково-практичного центру епідеміології і мікробіології МОЗ постійно проводять молекулярно-генетичний скринінг варіантів SARs-CoV-2.

– Це робиться для того, щоб спостерігати та контролювати появу нових штамів, які циркулюють у країні. Особливу увагу приділяють геноваріантам, що викликають занепокоєння ВООЗ, – зазначили у МОЗ Білорусі.

Також міністерство закликало громадян вакцинуватися, щоб запобігти важкому перебігу хвороби.

У Словаччині також підтвердили один випадок зараження штамом Дельта. За словами міністра охорони здоров’я країни Володимира Ленгварського, хворий завіс вірус з Російської Федерації.

Він додав, що загрози масштабного поширення штаму немає, але лабораторії почали проводити аналіз усіх позитивних зразків на SARs-CoV-2 з достатньо високим вірусним навантаженням.

В Угорщині нещодавно також виявили індійський штам. Проте у порівнянні з іншими державами світу, захворюваність у країні дуже низька – п’ять випадків.

Молдова залишається єдиним сусідом України, де не зафіксували штам Дельта. Але МОЗ готується до третьої хвилі коронавірусу через активне поширення індійського варіанту в інших країнах.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що 23 червня РНБО збереться на нараду, щоб обговорити загрозу потрапляння в Україну індійського штаму коронавірусу Дельта.

За його словами, наразі в Україні немає тест-систем для виявлення штаму Дельта, на цей момент країна очікує їх від ВООЗ.

Джерело: МОЗ Білорусі, mfor.hu