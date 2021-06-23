Громадянам України радять утриматися від подорожей до країн, де фіксують поширення індійського штаму коронавірусу (Дельта), який, за оцінками експертів, легше поширюється та призводить до важчих наслідків після захворювання.

Йдеться про чотири країни: Російська Федерація, Велика Британія, Індія та Португалія.

– Через стрімке поширення нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 Дельта, з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду коронавірусу, – йдеться у повідомленні відомства.

Водночас українцям, які вже опинилися у цих країнах, рекомендують серйозніше поставитися до дотримання карантинних правил, які встановлені у тій чи іншій державі.

Також вони мають одразу ж звертатися до лікарні у разі фіксування будь-яких симптомів захворювання.

За інформацією МЗС, після повернення до України їм варто готуватися до додаткових карантинних обмежень.

У НАН України порадили суворіше ставитися до міграції з країн, де виявили індійський штам коронавірусу (Дельта). Адже через низькі темпи вакцинації він може значною мірою погіршити епідситуацію в Україні та призвести до нових смертей.